Где можно встретить Злату Огневич: певица назвала 5 самых любимых мест в Киеве

Эра соцсетей изрядно сблизила мир артистов и их поклонников. Условной стены, которая была еще десять лет назад, больше нет. С кумиром можно списаться, отправить презент, или просто встретить в любимом заведении или на прогулке.

Злата Огневич эксклюзивно для 24 Канала поделилась местами, где любит гулять, обедать и отдыхать. Об этом певица рассказала за кулисами шоу "Кто сверху?", которое каждый четверг в 20:00 показывает Новый канал.

Злата Огневич выделила сразу 5 разных мест в Киеве. В ее список вошла кофейня-бистро "Дублер". По словам артистки, там очень хорошая атмосфера, вкусно и классные люди работают. Также среди самых любимых мест Златы Огневич есть бистро Pure & Naive.

Певице еще очень нравится Подол.

Я люблю выехать в эту часть Киева вечером на велосипеде и просто кататься. Это моя любимая локация для любимого занятия. И, опять же, сдаю классную хипстерскую точку, чтобы перекусить. В пиццерии "Автостанция" готовят супервкусную пиццу,

– поделилась знаменитость.

Кроме того, Злата Огневич любит посещать Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко в Киеве, а чаще всего ее можно встретить в Fox Studio на левом берегу. "Там я бываю почти каждый день. Работаю над новым альбомом, синглами, демками, фитами", – призналась артистка.

Что известно о Злате Огневич?