Я все вижу и все знаю, Злата Огневич заявила о "грязной игре" со стороны коллег в шоу-бизнесе

Певица Злата Огневич пожаловалась на атаку ботов. Артистка подозревает в этом коллег, которые, по ее мнению, устраивают "грязную игру".

Злата Огневич на днях презентовала новую песню – это дуэт "Відпусти його" с певицей Yatsuta. После премьеры артистка заметила подозрительную активность в своих соцсетях, пишет Show 24 со ссылкой на ее инстаграм-сториз.

К слову Злата Огневич впервые призналась, что подверглась домогательствам со стороны влиятельного мужчины

Певица сообщила, что на ее страницу состоялась атака ботов. В этом она подозревает коллегу из шоу-бизнеса.

Так бывает, что кому-то в шоу-бизнесе не дает покоя успех коллег. Когда состоялась премьера песни "Отпусти его", произошла атака ботов на мой инстаграм, нам пришлось даже закрывать страницу, чистить всех этих ботов вручную. Я это говорю не для пиара... Просто, я скажу, что я все вижу, все знаю, делаю свои выводы,

– сказала Злата Огневич.

Исполнительница упрекнула тех, кто покупает ботов, в "грязной игре". Она подчеркнула, что она выступает за справедливую конкуренцию – выпуски песен, концерты, туры и многое другое.

"Я никогда в жизни не буду заниматься подобным... Настоящая конкуренция – это песни, хиты и успех артиста во время туров, кассовых концертов. Вот это для меня честная игра, а тот, кто ведет грязную игру, к ним все вернется бумерангом. Боты – это такая активность, за которую кто-то платит. Лучше бы на донаты направили", – отметила Злата Огневич.



Злата Огневич / Фото ТСН

Ранее на ботов жаловалась KOLA

В прошлом году с подобной проблемой и атакой ботов столкнулась певица KOLA. Она заявила, что на ее новый клип жаловались.

Певица тоже подозревала, что на ее работу сделали заказ, чтобы заблокировать его в трендах. Звезда утверждала, что знает, кто за этим стоит.