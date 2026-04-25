Злату Огневич дважды звали замуж: певица объяснила, почему не сложились отношения

Злата Огневич редко говорит о своей личной жизни, но на этот раз решила поделиться некоторыми подробностями. Артистка призналась, что ей дважды делали предложение руки и сердца.

Об этом Огневич рассказала в интервью Еве Коршик.

Не пропустите Было много снотворного, – Злата Огневич призналась, что пыталась покончить жизнь самоубийством

Злата Огневич вспомнила, что впервые ей сделали предложение еще в студенческие годы. Певица отказала парню, а он болезненно переживал их расставание, даже ночевал на скамейке под окнами ее дома.

Это мне ножом по сердцу резало. Но я понимала, что не могу с ним продолжить отношения. Мне было так стыдно, больно. Я так не хотела, чтобы он страдал,

– призналась Огневич.

Через год после разрыва со Златой парень женился. По словам артистки, у нее "упал камень с души".

С другим избранником Огневич познакомилась в Таиланде – это был украинец, который работал за границей. Певица очень влюбилась в него и убедила мужчину вернуться в Украину.

Мы жили некоторое время вместе. Он очень классный как человек, но как женщине мне было очень трудно жить в тот период. Я тогда абсолютно за все платила сама. Он сидел и говорил, что создан для интеллектуального труда и ни для чего больше,

– рассказала артистка.

Злата платила за коммунальные услуги и квартиру, даже покупала любимому вещи. Женщина говорит, что ей было стыдно. Когда певица просила мужчину пойти на работу, тот говорил, что ему нужно еще время после переезда.

Пара была вместе около трех лет. В конце концов, Огневич решила завершить эти отношения, а мужчина вернулся в Таиланд.

Интервью со Златой Огневич: смотрите видео онлайн

Напомним, что Злата Огневич была главной героиней 2 сезона реалити-шоу "Холостяка". В финале она выбрала предпринимателя Андрея Задворного, однако после проекта им не удалось сохранить отношения.

В феврале победитель "Холостячки" сообщил на своей странице в инстаграме, что присоединился к рядам Национальной гвардии Украины. Кроме того, Задворный состоит в отношениях, его девушку зовут Александра.

Почему разошлись Огневич и Задворный?