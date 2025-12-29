Похудел на 104 килограмма: кто стал победителем 10 сезона "Зважених та щасливих"

Вчера, 28 декабря, состоялся финал 10 сезона проекта "Зважені та щасливі". Победителем стал Вячеслав Грабовый из Одессы.

Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу "Зважених та щасливих". Вячеслав показал лучший результат среди финалистов.

Как отмечается на сайте СТБ, в начале сезона Вячеслав Грабовый весил 195 килограммов. Во время участия в проекте мужчина сбросил 104 килограмма. На финальном взвешивании его вес составлял 91 килограмм, а процентный показатель потери веса – 53,33%. Победитель "Зважених та щасливих" получил главный приз – 300 тысяч гривен.

Вячеслав Грабовый стал победителем "Зважених та щасливих" / Фото с сайта СТБ

Вячеслав Грабовый сбросил 104 килограмма / Фото с сайта СТБ

Вес второго финалиста, Вадима Бойко, в начале проекта составлял 147 килограммов. Мужчина похудел на 65 килограммов. В финале сезона он весил 82 килограмма, а процентный показатель потери веса был 44,22%.

Финалист "Зважених та щасливих" Вадим Бойко / Фото с сайта СТБ

Третьей финалисткой стала Магдалина Димид. Когда она пришла на "Зважені та щасливі", то весила 144 килограмма. Девушке удалось сбросить 65 килограммов, на финальном взвешивании ее вес был 79 килограммов. Процентный показатель потери веса составлял 45,14%.

Финалистка "Зважених та щасливих" Магдалина Димид / Фото с сайта СТБ

Что известно о победителе 10 сезона "Зважених та щасливих"?