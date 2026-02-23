Звезда "Киборгов" Вячеслав Довженко женится во второй раз
- Вячеслав Довженко сделал предложение дизайнеру Светлане, они планируют пожениться в этом году.
- Довженко познакомился со Светланой 7 лет назад в театре, а отношения начались во время большой войны.
Украинский актер Вячеслав Довженко сделал предложение любимой дизайнеру костюмов Светлане. Пара уже готовится к свадьбе.
Звезда фильма "Киборги" посетил премьеру фильма "Мавка. Настоящий миф" вместе с любимой Светланой. Вячеслав Довженко признался об изменениях в личной жизни в программе "Наедине с Гламуром", пишет ТСН.
Теперь Вячеслав Довженко имеет новый статус жениха. Оказалось, что актер признался в любви и сделал предложение Светлане. Они планируют пожениться в этом году.
Свадьба в этом году. Когда немного потеплеет, хочется тепла, весны. Предложение было забавным. Когда придет время – мы об этом расскажем. Точно могу сказать, что когда вспоминаем, то это вызывает в первую очередь улыбку, а уже потом приятные ощущения,
– поделилась пара.
Что известно о личной жизни Вячеслава Довженко?
- Вячеслав Довженко был женат на актрисе Ксении Баша. Пара пробыла в браке около 17 лет, у них родилось двое детей – Василий и Иван. В 2018 году Вячеслав и Ксения развелись.
- В свой 48-й день рождения, в сентябре 2024 года, актер впервые рассекретил новые отношения. Он показал совместные романтические фото с молодой возлюбленной.
- Вячеслав и Светлана познакомились еще более 7 лет назад. Они часто пересекались, ведь девушка работает костюмером в театре, где играл и Довженко.
- Романтические отношения у пары закрутились уже после начала полномасштабной войны. После одного из спектаклей Вячеслав проявил инициативу и подарил Светлане букет цветов.