Звезда "Киборгов" Вячеслав Довженко женится во второй раз

Украинский актер Вячеслав Довженко сделал предложение любимой дизайнеру костюмов Светлане. Пара уже готовится к свадьбе.

Звезда фильма "Киборги" посетил премьеру фильма "Мавка. Настоящий миф" вместе с любимой Светланой. Вячеслав Довженко признался об изменениях в личной жизни в программе "Наедине с Гламуром", пишет ТСН.

Теперь Вячеслав Довженко имеет новый статус жениха. Оказалось, что актер признался в любви и сделал предложение Светлане. Они планируют пожениться в этом году.

Свадьба в этом году. Когда немного потеплеет, хочется тепла, весны. Предложение было забавным. Когда придет время – мы об этом расскажем. Точно могу сказать, что когда вспоминаем, то это вызывает в первую очередь улыбку, а уже потом приятные ощущения,

Вячеслав Довженко с любимой / Фото ТСН

Что известно о личной жизни Вячеслава Довженко?