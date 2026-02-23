Зірка фільму "Кіборги" відвідав прем'єру фільму "Мавка. Справжній міф" разом з коханою Світланою. В'ячеслав Довженко зізнався про зміни в особистому житті у програмі "Наодинці з Гламуром", пише ТСН.
Тепер В'ячеслав Довженко має новий статус нареченого. Виявилося, що актор освідчився в коханні та зробив пропозицію Світлані. Вони планують одружитися цьогоріч.
Весілля цього року. Коли трішки потеплішає, хочеться тепла, весни. Освідчення було кумедним. Коли прийде час – ми про це розкажемо. Точно можу сказати, що коли згадуємо, то це викликає в першу чергу усмішку, а вже потім приємні відчуття,
– поділилась пара.
В'ячеслав Довженко з коханою / Фото ТСН
Що відомо про особисте життя В'ячеслава Довженка?
- В'ячеслав Довженко був одружений з акторкою Ксенією Баша. Пара пробула у шлюбі близько 17 років, у них народилося двоє дітей – Василь та Іван. У 2018 році В'ячеслав та Ксенія розлучилися.
- У свій 48-й день народження, у вересні 2024 року, актор вперше розсекретив нові стосунки. Він показав спільні романтичні фото з молодою коханою.
- В'ячеслав та Світлана познайомилися ще понад 7 років тому. Вони часто перетиналися, адже дівчина працює костюмеркою у театрі, де грав і Довженко.
- Романтичні стосунки у пари закрутилися вже після початку повномасштабної війни. Після однієї з вистав В'ячеслав проявив ініціативу та подарував Світлані букет квітів.