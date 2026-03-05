Звезда "Гарри Поттера" закрутила роман с мексиканским миллиардером
- Эмму Уотсон заметили с новым бойфрендом Гонсало Хевиа Байллересом, мексиканским предпринимателем и миллиардером.
- Байллерес является основателем технологической компании, а его семья – одна из самых богатых в Мексике.
Звезду "Гарри Поттера" Эмму Уотсон увидели с новым избранником. Пару сфотографировали в одном из аэропортов – они не скрывали чувств.
Избранника Эммы Уотсон зовут Гонсало Хевиа Байллерес. Он является мексиканским предпринимателем и миллиардером, сообщает People.
Пару увидели на новых снимках папарацци. Актриса и бизнесмен не прятались от публики, а обнимались и целовались. Впоследствии их увидели за ужином в высококлассном ресторане.
Как пишет Cosmopolitan, Байллерес является известной фигурой в латиноамериканском бизнесе. Он является основателем и генеральным директором технологической компании, специализирующейся на искусственном интеллекте. Также он работает с фирмой доставки и корпорацией, что производит стеклянные бутылки для Coca-Cola.
Семья Байлерресов стоит на четвертом месте среди самых богатых семей в Мексике. Бабушка и дедушка Гонсало стали успешными и богатыми благодаря своим горнодобывающей компании.
Отметим, пару впервые увидели вместе в Куршевеле в конце 2025 года, отмечает Quién.
Что известно о личной жизни Эммы Уотсон?
- Еще в конце 2025 года Эмма Уотсон подогрела слухи о помолвке. В то время она около года находилась в отношениях с аспирантом Оксфордского университета Кираном Брауном. Представляется, что их отношения не сложились.
- Ранее Эмме Уотсон приписывали романы с миллиардером Брендоном Грином, Райаном Уолшом, Уильямом Найтом.
- Актриса не делится личной жизнью и почти никогда не комментирует новые отношения. Но в одном из подкастов она признавалась, что обычно выбирает тех партнеров, которые не знают ее как актрису.