Звезда "Гарри Поттера" закрутила роман с мексиканским миллиардером

Звезду "Гарри Поттера" Эмму Уотсон увидели с новым избранником. Пару сфотографировали в одном из аэропортов – они не скрывали чувств.

Избранника Эммы Уотсон зовут Гонсало Хевиа Байллерес. Он является мексиканским предпринимателем и миллиардером, сообщает People.

Пару увидели на новых снимках папарацци. Актриса и бизнесмен не прятались от публики, а обнимались и целовались. Впоследствии их увидели за ужином в высококлассном ресторане.

Как пишет Cosmopolitan, Байллерес является известной фигурой в латиноамериканском бизнесе. Он является основателем и генеральным директором технологической компании, специализирующейся на искусственном интеллекте. Также он работает с фирмой доставки и корпорацией, что производит стеклянные бутылки для Coca-Cola.

Семья Байлерресов стоит на четвертом месте среди самых богатых семей в Мексике. Бабушка и дедушка Гонсало стали успешными и богатыми благодаря своим горнодобывающей компании.

Отметим, пару впервые увидели вместе в Куршевеле в конце 2025 года, отмечает Quién.

Что известно о личной жизни Эммы Уотсон?