Обранця Емми Вотсон звати Гонсало Хевіа Байллерес. Він є мексиканським підприємцем та мільярдером, повідомляє People.
Пару побачили на нових знімках папараці. Акторка й бізнесмен не ховалися від публіки, а обіймалися та цілувалися. Згодом їх побачили за вечерею у висококласному ресторані.
Як пише Cosmopolitan, Байллерес є відомою фігурою у латиноамериканському бізнесі. Він є засновником та генеральним директором технологічної компанії, що спеціалізується на штучному інтелекті. Також він працює з фірмою доставлення й корпорацією, що виготовляє скляні пляшки для Coca-Cola.
Родина Байлерресів стоїть на четвертому місці серед найбагатших сімей у Мексиці. Бабуся й дідусь Гонсало стали успішними й заможними завдяки своїх гірничодобувній компанії.
Зазначимо, пару вперше побачили разом у Куршевелі наприкінці 2025 року, зазначає Quién.
Що відомо про особисте життя Емми Вотсон?
- Ще наприкінці 2025 року Емма Вотсон підігріла чутки про заручини. На той час вона близько року перебувала у стосунках з аспірантом Оксфордського університету Кіраном Брауном. Видається, що їхні відносини не склалися.
- Раніше Еммі Вотсон приписували романи з мільярдером Брендоном Гріном, Раяном Волшом, Вільямом Найтом.
- Акторка не ділиться особистим життям і майже ніколи не коментує нові стосунки. Та в одному з подкастів вона зізнавалася, що зазвичай обирає тих партнерів, які не знають її як акторку.