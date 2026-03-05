Обранця Емми Вотсон звати Гонсало Хевіа Байллерес. Він є мексиканським підприємцем та мільярдером, повідомляє People.

Пару побачили на нових знімках папараці. Акторка й бізнесмен не ховалися від публіки, а обіймалися та цілувалися. Згодом їх побачили за вечерею у висококласному ресторані.

Як пише Cosmopolitan, Байллерес є відомою фігурою у латиноамериканському бізнесі. Він є засновником та генеральним директором технологічної компанії, що спеціалізується на штучному інтелекті. Також він працює з фірмою доставлення й корпорацією, що виготовляє скляні пляшки для Coca-Cola.

Родина Байлерресів стоїть на четвертому місці серед найбагатших сімей у Мексиці. Бабуся й дідусь Гонсало стали успішними й заможними завдяки своїх гірничодобувній компанії.

Зазначимо, пару вперше побачили разом у Куршевелі наприкінці 2025 року, зазначає Quién.

Що відомо про особисте життя Емми Вотсон?