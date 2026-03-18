Звезда "Голоса страны" пополнил ряды ВСУ и назвал бригаду, в которой служит

Певец Марко Квитка сообщил о решении присоединиться к Силам Обороны Украины. Он рассказал, что стал десантником и показал первые фото в военной форме.

Марко Квитка (MARKO KVITKA) поделился первыми деталями и фото на своей странице в инстаграме. По словам музыканта, год для него начался с неожиданного опыта.

Так произошло, отныне военнослужащий. Благодарен за эти 2 месяца опыта, которые сделали меня сильнее, научили ценить с новой силой и создали новую сторону меня – десантника!

– поделился Марко Квитка.

Певец рассказал, что обучение было интенсивным и насыщенным, ведь солдат-десантник должен уметь все. Он поблагодарил своих собратьев из 4 взвода за проведенное время вместе.



Марко Квитка / Фото из инстаграма певца

В профиле Марко Квитка указал, что является военнослужащим 46 отдельной аэромобильной Подольской бригады, входящей в состав Десантно-штурмовых войск ВСУ.

В комментариях артиста поддержали Кристина Горняк, Вадим Олейник, Диана Глостер, Тина Кароль, TAYANNA и другие коллеги и друзья.

