Звезда "Голоса страны" пополнил ряды ВСУ и назвал бригаду, в которой служит
- Певец Марко Квитка стал десантником и служит в 46 отдельной аэромобильной Подольской бригаде ВСУ.
- Он поделился своим опытом обучения и поблагодарил собратьев.
Певец Марко Квитка сообщил о решении присоединиться к Силам Обороны Украины. Он рассказал, что стал десантником и показал первые фото в военной форме.
Марко Квитка (MARKO KVITKA) поделился первыми деталями и фото на своей странице в инстаграме. По словам музыканта, год для него начался с неожиданного опыта.
Так произошло, отныне военнослужащий. Благодарен за эти 2 месяца опыта, которые сделали меня сильнее, научили ценить с новой силой и создали новую сторону меня – десантника!
– поделился Марко Квитка.
Певец рассказал, что обучение было интенсивным и насыщенным, ведь солдат-десантник должен уметь все. Он поблагодарил своих собратьев из 4 взвода за проведенное время вместе.
Марко Квитка / Фото из инстаграма певца
В профиле Марко Квитка указал, что является военнослужащим 46 отдельной аэромобильной Подольской бригады, входящей в состав Десантно-штурмовых войск ВСУ.
В комментариях артиста поддержали Кристина Горняк, Вадим Олейник, Диана Глостер, Тина Кароль, TAYANNA и другие коллеги и друзья.
Что известно о Марке Квитке?
- Марко Квитка – известный украинский певец, который родился в Краматорске. Ранее он был бэк-вокалистом участника "Голоса страны-6" Constantine.
- Спустя несколько лет Марко решил прийти на сцену конкурса 10 сезона самостоятельно. Парню удалось пройти в полуфинал проекта. Сначала он был в команде Дмитрия Монатика, но впоследствии попал "под крыло" Тины Кароль.
- Также Марко Квитка известен как вокалист шоу "Танцы со звездами" и резидент популярных ресторанов в Киеве. После "Голоса страны" Марко развивал сольную карьеру и выпускал собственные песни.