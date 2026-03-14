Он стал в ряды ВСУ и поделился впечатлениями от нового опыта на своей странице в инстаграме.
Прошел военные учения. Для меня это был совершенно новый опыт. Много сложного, много поучительного и очень много того, с чем я никогда раньше не сталкивался. Это совсем не моя стихия, но несмотря на все я здесь. Спасибо каждому, кто все время писал за поддержку. Она очень важна,
– написал Александр.
Что известно об Александре Зубко?
- Будущий победитель 16-го сезона "МастерШеф" родом из небольшого села недалеко от Винницы, где вырос в обычной рабочей семье.
- Еще с детства Александру приходилось помогать родителям, в том числе и в кухне. Именно так он открыл для себя страсть к кулинарии, особенно к выпечке сладостей. Начал принимать заказы на торты, и со временем у него появились первые постоянные клиенты.
У меня есть кулинарное образование, но, откровенно скажу, что образование в Украине очень сильно отстает в развитии, поэтому все свои навыки я осваивал самостоятельно – по книгам, мастер-классах и в интернете,
– рассказывал Зубко в интервью для газеты "Очень вкусно".
- Кондитер признавался, что участие в "МастерШеф" помогло ему стать увереннее и более открытым. А еще Александр говорил, что мечтает о собственной кондитерской, где сможет воплощать все свои кулинарные идеи.