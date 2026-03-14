Він став до лав ЗСУ і поділився враженнями від нового досвіду на своїй сторінці в інстаграмі.

Пройшов військові навчання. Для мене це був абсолютно новий досвід. Багато складного, багато повчального і дуже багато того, з чим я ніколи раніше не стикався. Це зовсім не моя стихія, але попри все я тут. Дякую кожному, хто весь час писав за підтримку. Вона дуже важлива,

– написав Олександр.

Що відомо про Олександра Зубко?

Майбутній переможець 16-го сезону "МастерШеф" родом із невеликого села неподалік Вінниці, де виріс у звичайній робітничій родині.

Ще змалку Олександру доводилося допомагати батькам, зокрема й у кухні. Саме так він відкрив для себе пристрасть до кулінарії, особливо до випікання солодощів. Почав приймати замовлення на торти, і з часом у нього з'явилися перші постійні клієнти.

У мене є кулінарна освіта, але, відверто скажу, що освіта в Україні дуже сильно відстає в розвитку, тому всі свої навички я опановував самостійно – по книгах, майстер-класах та в інтернеті,

– розповідав Зубко в інтерв'ю для газети "Дуже смачно".