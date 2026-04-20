Игорь Ласточкин впервые за долгое время вышел на связь и показался в блиндаже
- Игорь Ласточкин, украинский юморист и боец, поделился видео из блиндажа в военной форме, подтанцовывая под песню.
- Ласточкин служит в 93-й отдельной механизированной бригаде и работает в подразделении беспилотных авиационных комплексов.
Украинский юморист Игорь Ласточкин уже больше года находится в армии. Он редко рассказывает о службе, но на днях вышел на связь с подписчиками.
Звезда "Лиги смеха" поделился новым сообщением на своей странице в инстаграме. Он опубликовал короткий шуточный ролик.
Игорь Ласточкин показался в военной форме в блиндаже. Боец подтанцовывает под известную песню The Second Voice – Let Me Be.
Видно, что даже в таких условиях юмористу удается не терять хорошего настроения и любви к юмору и танцам. Хотя фаны заметили, что внешность Игоря таки изменилась – седины становится все больше.
Летчики, когда непогода,
– подписал ролик Игорь Ласточкин.
Как сейчас выглядит Ласточкин: видео
На видео бурно отреагировали в комментариях. Восхищение и поддержку выразили как сторонники, так и друзья и коллеги.
Илона Гвоздева, вместе с которой Игорь Ласточкин победил на проекте "Танцы со звездами", с юмором написала: "Учеба не прошла зря! Береги себя".
- "Легендарный танцор, комик, летун";
- "Только я смотрела 20 раз?";
- "Почему я не могу это перевернуть?";
- "Игорь, берегите себя. Спасибо за защиту";
- "Талантливый человек талантлив во всем".
Что известно о службе Игоря Ласточкина?
В феврале 2025 года Игорь Ласточкин неожиданно сообщил о своей мобилизации. Он показал фото с оружием и военным билетом.
Игорь Ласточкин несет службу в составе 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". В одном из видео на "Канале Выходного Дня" Игорь Ласточкин рассказал, что работает в подразделении БпАК (беспилотные авиационные комплексы).
Юморист редко появляется на публике и почти не рассказывает о службе. Осенью 2025 года во время отпуска он посетил съемки юбилейного сезона "Лиги Смеха. 10 лет" и занял кресло тренера.