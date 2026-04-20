Зірка "Ліги сміху" поділився новим дописом на своїй сторінці в інстаграмі. Він опублікував короткий жартівливий ролик.

Ігор Ласточкін показався у військовій формі в бліндажі. Боєць підтанцьовує під відому пісню The Second Voice – Let Me Be.

Видно, що навіть у таких умовах гумористу вдається не втрачати гарного настрою та любові до гумору й танців. Хоч фани помітили, що зовнішність Ігоря таки змінилась – сивини стає щоразу більше.

Літуни, коли непогода,

– підписав ролик Ігор Ласточкін.

Який вигляд зараз має Ласточкін: відео

На відео бурхливо відреагували в коментарях. Захоплення та підтримку висловили як прихильники, так і друзі й колеги.

Ілона Гвоздьова, разом з якою Ігор Ласточкін переміг на проєкті "Танці з зірками", з гумором написала: "Навчання не пройшли дарма! Бережи себе".

"Легендарний танцюрист, комік, літун";

"Лише я дивилась 20 разів?";

"Чому я не можу це перегорнути?";

"Ігорю, бережіть себе. Дякую за захист";

"Талановита людина талановита у всьому".

Що відомо про службу Ігоря Ласточкіна?

У лютому 2025 року Ігор Ласточкін несподівано повідомив про свою мобілізацію. Він показав фото зі зброєю та військовим квитком.

Ігор Ласточкін несе службу в складі 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр". В одному з відео на "Каналі Вихідного Дня" Ігор Ласточкін розповів, що працює у підрозділі БпАК (безпілотні авіаційні комплекси).

Гуморист рідко з'являється на публіці та майже не розповідає про службу. Восени 2025 року під час відпустки він завітав на зйомки ювілейного сезону "Ліги Сміху. 10 років" та обійняв крісло тренера.