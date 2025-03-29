Участник "Ветеранов космических войск" впервые показался в кадре после кровоизлияния в мозг

Украинский юморист Александр Венедчук перенес кровоизлияние в мозг и сложную операцию. Впервые после восстановления он появился в эфире.

Участник команды "Ветеранов космических войск" и звезда "Лиги смеха" Александр Венедчук (более известный как Веня) впервые появился перед камерами. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм юмористов.

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"Ветераны космических войск" в полном составе появились в их программе "Вечерняя передача".

После длительного отсутствия, вызванного кровоизлиянием в мозг и процесса восстановления после сложной операции, господин Веня вернулся в кадр. Это была его личная инициатива, которую все поддержали,

– поделился Артем Дамницкий.

Юморист отметил, что Александр в ближайшее время должен пройти обследование, по которому врачи дадут новые выводы. Тогда будет известно, можно ли ему полноценно возвращаться в концертные и съемочные процессы. Пока же сделан первый шаг – съемки в прямом эфире. Участники команды поблагодарили фанатов за поддержку.

Веня впервые появился в кадре после кровоизлияния: видео

Что этому предшествовало

Александр Венедчук несколько месяцев назад сообщил, что в конце января у него произошло кровоизлияние в мозг. Врачи решили делать срочную операцию, потому что еще один такой приступ мог быть угрозой для его жизни. Юмористу удалили 20% черепной коробки.

С тех пор Веня проходил реабилитацию и восстанавливался.