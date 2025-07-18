Звезда "Поймать Кайдаша" впервые после развода признался о новых отношениях

Звезда сериала "Поймать Кайдаша" Григорий Бакланов сообщил, что находится в отношениях. Актер познакомился с возлюбленной несколько месяцев назад.

Впервые за долгое время актер прокомментировал личную жизнь. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на его интервью Мирославе Мандзюк.

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Я сейчас в отношениях. Счастлив от самой первой встречи. Мы познакомились в жизни, вживую. Мы с весны начали встречаться, а до того были знакомы. Я не хочу афишировать эти отношения. Как и раньше, считаю, что "счастье любит тишину",

– рассказал Григорий Бакланов.

Актер из "Поймать Кайдаша" не хочет рассказывать о своей избраннице. Но и прятаться он не планирует, потому что понимает, что является публичным человеком.

"Нет, не прячусь, это уже сложно "себя закапывать" и бояться вынырнуть где-то. Надо жить нормальной жизнью. Тем более когда ты публичный, какая-то часть твоей жизни должна быть спокойной, где ты – есть ты. Никто об этом не знает, и никто туда не лезет", – сказал Бакланов.

Сейчас пара не живет вместе, но это может произойти в будущем. Также актер поделился, что хотел бы стать отцом.

Что известно о личной жизни Григория Бакланова?

Григорий Бакланов и Анастасия Цимбалару познакомились еще во время учебы в университете. Отношения пары продолжались около 10 лет. В 2021 году Григорий и Анастасия поженились.

В марте 2024 года супруги объявили о разводе. Это решение они приняли вместе.