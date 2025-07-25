Сидели в клубе до 4 утра, – звезда "Поймать Кайдаша" впервые рассказал об игровой зависимости

Известный украинский актер Виктор Жданов, которого зрители хорошо помнят по сериалу "Поймать Кайдаша", впервые рассказал о непростом периоде в своей жизни – он имел зависимость от игровых автоматов.

Он рассекретил, как это произошло и кто ему помог решить проблему. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Алины Доротюк.

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По словам актера, все началось во время выступлений в ночных клубах. Там приходилось ждать между выходами на сцену, и рядом были автоматы.

Мы сидели в клубе с 22:00 до 4-х утра. Одно выступление – в 23:00, второе – в 02:00, третье – в 03:30. Делать было нечего, автоматы были рядом. А еще и нищета подталкивает,

– поделился Жданов.

Долгое время он скрывал проблему, пока жена – актриса Елена Хохлаткина – не поставила ультиматум.

Она сказала: или семья, или автоматы. Я выбрал семью,

– признался актер.

Интервью с Виктором Ждановым: смотрите видео онлайн

Какие еще украинские звезды были зависимы от азартных игр?

О своей игровой зависимости ранее рассказывал актер Артур Логай, известный по роли в сериале "Киев днем и ночью". В подростковом возрасте он начал играть на автоматах, потому что хотел быстро заработать. Со временем у него появились долги, и ситуация вышла из-под контроля. Как-то Артур даже вынес из дома мамины украшения, чтобы иметь деньги на игру. Только в 18 лет он смог остановиться и навсегда покончить с азартом.