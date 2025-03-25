Актер Богдан Буйлук объявил о расставании с коллегой Татьяной Зловой

Богдан Буйлук сообщил о расставании с возлюбленной. Актерам сериала "Никто не идеален" не удалось сохранить отношения.

Богдан Буйлук и Татьяна Злова начали встречаться в начале съемок сериала "Никто не идеален". Об этом актер рассказал в интервью Алине Доротюк, пишет Show 24.

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"Таня на съемках вела себя довольно скрытно, она работала. Потом раз мы с ней поговорили, два, и как-то после смены мы пошли прогуляться по набережной. Мы говорили, и она как-то так улыбнулась по-детски. И я увидел того ребенка, прекрасную, замечательную. И в этого ребенка я влюбился", – рассказал актер о начале их отношений.

Романтические отношения пары длились около полутора лет. Недавно они разошлись. По словам Богдана, между ними осталась благодарность и уважение.

Мы с Таней были вместе полтора года. Это совсем недавно произошло. Мы с уважением, благодарностью, заботой решили, что, возможно, лучше уйти отдельно,

– сообщил Богдан Буйлук.



Богдан Буйлук и Татьяна Злова / Фото из инстаграма актера

С какой другой известной актрисой был роман у Буйлука

Богдан Буйлук также имел служебный роман с актрисой Ириной Гришак. Вместе они снимались в сериале "Затмение".

Думали, что это перерастет во что-то большое. Разошлись, потому что кроме чувств есть много других факторов и потребностей. Много взглядов на будущее,

– поделился актер.

Богдан признался, что пара разбежалась на месяц, а потом снова пробовала построить отношения, но и второй раз этого сделать не получилось.