Дочь Умы Турман и Итана Хоука вышла замуж

Актриса и модель Майя Хоук сыграла свадьбу с певцом Кристианом Ли Гатсоном. Празднование состоялось в День всех влюбленных, 14 февраля.

Свадьба состоялась в Нью-Йорке. На церемонию пришли не только известные родители Майи, но и ее коллеги из сериала "Очень странные дела" – Финн Вулфгард, Наталья Дайер, Чарли Хитон и другие. Об этом сообщает People.

Невеста предстала в изысканном минималистичном платье со слоями и накидкой с перьевой отделкой на руках. Ее образ дополняла короткая фата, туфли-лодочки и элегантная прическа.

Жених надел классический черный костюм с белой рубашкой и черной бабочкой.

На празднике также присутствовали родители невесты – знаменитые Ума Турман и Итан Хоук, которые были женаты с 1998 до 2005 года.

Что известно об отношениях пары?

Майя Хоук, которая известна как модель и актриса, также является звездой сериала "Очень странные дела", в котором сыграла Робин. А ее дебютным фильмом были "Маленькие женщины".

Майя впервые встретилась с Кристианом еще много лет назад. Но публично об их отношениях стало известно в 2024 году, когда Хатсон поделился их совместным фото в День святого Валентина.

В интервью на шоу Зака Сэнга Майя искренне рассказывала об их отношениях. Она называла Кристиана не просто своим партнером, но и другом.