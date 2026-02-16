Весілля відбулося у Нью-Йорку. На церемонію завітали не тільки відомі батьки Маї, але і її колеги з серіалу "Дивні дива" – Фін Вулфгард, Наталя Даєр, Чарлі Гітон та інші. Про це повідомляє People.

Дивіться також Зібров, Педан та інші зірки показали весільні фото й розкрили секрет щасливих стосунків

Наречена постала у вишуканій мінімалістичній сукні з шарами та накидкою з пір'яним оздобленням на руках. Її образ доповнювала коротка фата, туфлі-човники та елегантна зачіска.

Наречений одягнув класичний чорний костюм з білою сорочкою та чорним метеликом.

На святі також були присутні батьки нареченої – знамениті Ума Турман та Ітан Гоук, що були одружені з 1998 до 2005 року.

Що відомо про стосунки пари?

Мая Гоук, яка відома як модель та акторка, є також зіркою серіалу "Дивні дива", в якому зіграла Робін. А її дебютним фільмом були "Маленькі жінки".

Мая вперше зустрілась з Крістіаном ще багато років тому. Але публічно про їхні стосунки стало відомо у 2024 році, коли Гатсон поділився їхнім спільним фото у День святого Валентина.

В інтерв'ю на шоу Зака Сенга Мая щиро розповідала про їхні стосунки. Вона називала Крістіана не просто своїм партнером, але й другом.