Він поділився своїми емоціями та показав кадри з церемонії освідчення в інстаграмі.

Пропозицію руки та серця Сиско зробив його партнер, який в інстаграмі має нік cococavalier. Освідчення відбулося поблизу водойми серед свічок і композицій з квітами.

Найпростіше рішення мого життя,
– написав під публікацією хореограф.

Що відомо про Франциско Гомеса?

  • Він працював із багатьма світовими зірками, серед яких Мадонна, Кайлі Міноуг, Тейлор Свіфт та інші.
  • Франциско був суддею в шоу "Танцюють всі" у перших чотирьох сезонах та в шостому. Україну він називає своїм другим домом і саме тут відкрив власну танцювальну студію Release Dance Complex у Києві. У 2019 році він також став гостем шоу "Танці з зірками".
  • Нині хореограф разом зі своїм партнером живе за кордоном і будує там кар'єру, беручи участь у телевізійних проєктах та навчаючи танцівників.
  • Окрім цього, він має подкаст THE PROGRESSING MALE (сезони 1-3) та STREET STYLE (сезони 1-2), а також ток-шоу CAN WE TALK?! на ютубі.
  • Франциско Гомес відкрито говорив про свою мрію створити родину і про те, що він відкритий гей. Цього року його заповітне бажання здійснилося.