Он поделился своими эмоциями и показал кадры с церемонии признания в любви в инстаграме.
Предложение руки и сердца Сиско сделал его партнер, который в инстаграме имеет ник cococavalier. Предложение состоялось вблизи водоема среди свечей и композиций с цветами.
Самое простое решение моей жизни,
– написал под публикацией хореограф.
Что известно о Франциско Гомесе?
- Он работал со многими мировыми звездами, среди которых Мадонна, Кайли Миноуг, Тейлор Свифт и другие.
- Франциско был судьей в шоу "Танцуют все" в первых четырех сезонах и в шестом. Украину он называет своим вторым домом и именно здесь открыл собственную танцевальную студию Release Dance Complex в Киеве. В 2019 году он также стал гостем шоу "Танцы со звездами".
- Сейчас хореограф вместе со своим партнером живет за границей и строит там карьеру, участвуя в телевизионных проектах и обучая танцовщиков.
- Кроме этого, он имеет подкаст THE PROGRESSING MALE (сезоны 1-3) и STREET STYLE (сезоны 1-2), а также ток-шоу CAN WE TALK?! на ютубе.
- Франциско Гомес открыто говорил о своей мечте создать семью и о том, что он открытый гей. В этом году его заветное желание осуществилось.