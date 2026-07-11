Настоящий бэби-бум: украинские звезды, которые стали родителями в 2026 году

Рождение детей – это настоящее счастье для каждой семьи. Во время войны трудно решиться на родительство, ведь постоянное ощущение опасности этому мешает. Однако многие украинцы решаются на такой важный шаг и делают все возможное, чтобы уберечь свое маленькое сокровище от всех угроз.

С начала 2026 года украинские знаменитости сделали десятки заявлений о беременностях и рождении детей. И пока одни еще ждут пополнения в семье, другие наслаждаются первыми успехами своих малышей, пишет 24 Канал.

Знаменитости, которые в этом году стали родителями

Иракли Макацария, который был главным героем 6-го сезона шоу "Холостяк", в начале июня в третий раз стал отцом. Девочку назвали Кето Макин. Также супруги воспитывают двух старших детей – сына Георгия и дочь Нину.

Алина Гросу в январе этого года сообщила о беременности. А через несколько месяцев стала мамой. Знаменитость рожала в Украине. Мальчика назвали Марк-Габриэль, а крестной стала Ирина Билык.

Алина Гросу с сыном во время крещения / Фото из инстаграма певицы

Украинская певица Ната Смирина и ее муж Илья Мисюра стали родителями дочери Лии 3 апреля 2026 года. Многие звездные коллеги поздравили супругов с таким радостным событием в их жизни.

Дизайнер Светлана Бевза в 43 года в третий раз стала мамой. Владелица бренда BEVZA родила мальчика, которого назвала Робертом.

Светлана Бевза с сыном / Фото из инстаграма дизайнерки

А впервые стала мамой победительница 13-го сезона шоу "Холостяк" Инна Белень. Девушка родила дочь 28 апреля. Накануне родов Инна говорила, что ей не хватает "пускового механизма", чтобы началась родовая деятельность.

Инна Белень с дочкой / Фото из инстаграма Инны

Анна Сагайдачная – звезда сериала "Крепостная" – в третий раз стала мамой в конце февраля этого года. У актрисы родился мальчик. Супруги также воспитывают еще двоих общих детей – сына Тимура и дочь Миру.

Еще один украинский актер – Андрей Клименков – во второй раз стал отцом. Его жена родила сына Андрея. Первенец появился на свет в январе 2023 года. Мальчика назвали Даниилом.

Звездный учитель Руслан Игоревич также поделился счастливой новостью – он впервые стал отцом. Его возлюбленная Екатерина родила сына Ореста 16 апреля.

Руслан Цыганков и Екатерина стали родителями / Фото из инстаграма Руслана Цыганкова

Блогер Игорь Пустовит стал отцом в третий раз. У него и его второй жены Виктории родилась дочь. От предыдущего брака с Сашей Бо у него есть два сына: Даниил и Евгений.

Звезда сериала "Реванш" – Клавдия Дрозд – в конце июня сообщила о рождении сына. Мальчик появился на свет на 40-й неделе и втором дне беременности, а сами роды длились всего четыре часа.

Радостной новостью также поделилась общественная деятельница и блогер Мелания Подоляк. Она впервые стала мамой. Девочка появилась на свет с весом 4050 граммов и ростом 56 сантиметров. Новорожденную назвали необычным именем – Вирляна.

Но это точно не последние новости о рождении детей у звезд украинского шоу-бизнеса в этом году. На днях звезда сериала "КОД" – Алексей Суровцев – готовится стать отцом. Он утверждает, что с женой уже над этим "работают".