7 украинских звезд, которые изменяли своим возлюбленным

Все чаще в публичном пространстве известные люди говорят о своих отношениях. Более того, в центре внимания оказываются темы измен, даже если это было очень давно.

Каждый называет свои причины, почему так произошло, но мало кому удалось заживить раны от измены второй половинке. 24 Канал расскажет, кто из украинских звезд решился на измену.

Кто из украинских звезд изменял любимым?

Ольга Сумская

Первым мужем актрисы был Евгений Паперный. У супругов родилась дочь, которая сейчас живет в России. В то время Ольга познакомилась с Виталием Борисюком. Как-то Евгений нашел в сумочке жены фото другого мужчины.

Когда Виталик меня впервые пригласил к себе домой и все уже произошло, он показывал мне семейные альбомы. Я увидела его фотокарточку, говорю: "Подари мне" и положила себе в сумочку. Чего я не вытащила это фото? ... Что вы думаете. Однажды Женя как-то нашел это фото и так: "Это что такое? Я не понял! Значит так!..." И все,

– рассказала о своей измене Сумская.

В браке с Борисюком женщина находится почти 30 лет.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк / Фото из инстаграма звезды

Александр Степаненко

Участник проекта "Лига смеха" изменил беременной жене 12 лет назад. Мужчина сам рассказал об этом любимой и уверяет, что очень жалеет, что допустил такое развитие событий. И все же неверность Александра подкосила уровень доверия женщины.

В начале отношений я вел себя не очень, я изменял. И она узнала об этом, когда была беременна. Очень сожалею. Она меня очень любила. А я сорвался с цепи. Сейчас понимаю, что очень плохо поступил. Это повлияло на наши отношения,

– откровенно рассказывал Александр.

Александр Степаненко с женой Настей / Фото из инстаграма

Юрий Никитин

В конце 90-х годов Юрий познакомился с Ольгой Горбачевой. Мужчина увидел женщину на "Таврических играх" и влюбился. Впоследствии певица родила дочь Полину, однако пара поженилась через несколько лет после рождения девочки.

Но брак продлился всего два года, ведь Горбачева узнала, что Юрий изменил ей со своей сотрудницей.

Это была очень сильная физическая боль, потому что Юра стоял у меня на таком пьедестале. Я его идеализировала. Поэтому я не была готова даже к такой вероятности. Измена – это ошибка, но выходить из нее можно по-разному. Юра оказался слабым в этом плане,

– объяснила Ольга.

Певица таки простила мужа, но через два года. Второй раз пара поженилась в 2016 году, и в конце июля 2025 они снова развелись. Это было решение Горбачевой.

Юрий Никитин и Ольга Горбачева / Фото из инстаграма Ольги

Кристина Соловий

В течение 2022 – 2023 годов певица была в романтических отношениях с писателем и лидером группы "Жадан и Собаки" – Сергеем Жаданом. Но впоследствии Кристина сообщила, что они разошлись, потому что ей понравился другой мужчина, с которым она изменила Сергею.

Кристина Соловий и Сергей Жадан / Скриншот с видео

Сергей Бабкин

В 2007 году музыкант познакомился со Снежаной, которая пришла устраиваться в "Театр 19". Через год пара обвенчалась, а еще через год официально зарегистрировала брак. За годы совместной жизни у пары родилось двое общих детей.

И в 2021 году супруги шокировали публику признанием, что Бабкин изменил жене более, чем 100 раз. Сама Снежана заверила – она простила мужу, а сам артист заявил, что ему уже удалось избавиться от этой привычки.

Сергей и Снежана Бабкины / Фото из инстаграма музыканта

Макс Леонов

Победитель "Танцев со звездами" примерно 9 лет назад закрутил интрижку с женщиной, которая работала в одной из киевских танцевальных школ. Когда его гражданская жена Юлия узнала об этом, то произошла серьезная ссора. Однако она таки решила дать Леонову второй шанс.

Но в начале 2024 года пара разошлась.

Макс Леонов с бывшей женой / Фото с фейсбука танцовщика

Владимир Шумко

Юморист не скрывает своего негатива к вопросу измены в отношениях, однако в своей личной жизни он наступил на грабли неверности. Владимир не раскрывал подробностей, но сообщил, что был тогда пьяным и нет объяснения своему поступку.

Неизвестно, или измена произошла в предыдущих отношениях или уже в браке с нынешней женой.

Владимир Шумко с женой / Фото из инстаграма актера