Многодетные звезды: кто из известных украинцев воспитывает троих и более детей

Украинские звезды часто делятся в соцсетях чувственными семейными фотографиями, показывают закулисье публичной жизни. Среди известных людей есть немало тех, которые уже стали многодетными родителями и рассказывают о своем опыте поклонникам.

Именно о таких семьях 24 Канал расскажет в новой подборке далее.

Александр и Екатерина Усики

Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе является одним из самых известных многодетных пап Украины. Усик вместе с женой Екатериной воспитывает четверых детей: старшая дочь Елизавета родилась в 2010 году, за ней сыновья Кирилл (2013) и Михаил (2015). А в конце января 2024 года, буквально накануне боя с Тайсоном Фьюри, который впоследствии перенесли, семья пополнилась четвертым ребенком, дочерью Марией. Полномасштабная война разлучила семью: сыновья уехали в Испанию, где занимаются дзюдо, тогда как дочери с матерью остались в Киеве.

Лилия Ребрик и Андрей Дикий

Актриса и телеведущая, которую миллионы зрителей знают как лицо "Утра Дома", – мама трех девочек. В семье Ребрик и хореографа Андрея Дикого растут Диана (2012), Полина (2018) и Аделина (2024). Пара познакомилась на шоу "Танцы со звездами" и поженилась в 2011-м.

После рождения Аделины Ребрик вернулась на работу в театр и на телеканал "Дом" уже через месяц.

Олег Скрипка и Наталья Сидь

Лидер "Вопли Видоплясова" является отцом четырех детей, которых ему родила жена Наталья Сидь. Супруги вместе уже более 25 лет. У пары двое сыновей – Роман и Устим, и две дочери – Олеся и Зоряна. Все дети творческие: умеют играть на музыкальных инструментах, а дочери еще и хорошо рисуют.

Тимур и Инна Мирошниченко

Ведущий Евровидения вместе с женой-юристом Инной выбрали особый путь к большой семье. В июне 2018-го у пары родилась дочь Мия, в 2020-м сын Марко. В 2023 году Мирошниченко усыновили двухлетнего мальчика Марселя, а в 2024-м восьмилетнюю Ангелину.

Подписчики отмечали, что несмотря на войну они дали двум маленьким украинцам – самое ценное. Сам Тимур откровенно говорит, что семья – это лучшее, что произошло в его жизни, его вдохновение, мотивация.

Светлана Тарабарова и Алексей Бондарь

Певица, композитор и музыкальный продюсер Нацотбора на Детское Евровидение является мамой троих детей. Вместе с мужем, концертным директором Алексеем Бондарем, она воспитывает сына Ивана (2018), дочь Марию (2020) и самую младшую Полину, которая родилась 19 апреля 2023 года, во время полномасштабной войны.

Тарабарова признавалась, что третья беременность была самой сложной, но именно этот ребенок дал ей силы не сойти с ума и сохранить равновесие в трудное для всех украинцев время. Останавливаться на троих она не планирует. Артистка уже признавалась, что мечтает о четвертом ребенке.

Джамала и Бекир Сулейманов

Победительница Евровидения-2016 и народная артистка Украины имеет трех сыновей, которых воспитывает вместе с мужем, крымскотатарским предпринимателем Бекиром Сулеймановым. В марте 2018-го у них родился первенец Эмир-Рахман, в июне 2020-го Селим-Гирай, а 24 мая 2024 года самый младший Алим Сеит-Бекир. Рождение третьего сына стало настоящей неожиданностью для публики. О беременности Джамала объявила прямо в день финала Нацотбора на Евровидение-2024, где она была судьей.

Опубликовала фото с животиком и написала: "В надежде. Имею в себе надежду, веру и огромную любовь!". Даже на последних месяцах беременности артистка не прекращала работать и записывала свой альбом.

Мой третий маленький принц! Я для тебя буду тенью в жаркий день, в холод стану домом, я тебя согрею солнцем, светлым лучом, огнем. Люблю,

– написала под первым фото новорожденного Алима.

Это далеко не все украинские звезды, которые выбрали большую семью. Список можно продолжать. Но главное, что все они доказывают одно: даже во времена войны украинцы не перестают любить, рожать и верить в будущее.