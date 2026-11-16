"Тошнит от собственных песен": мировые звезды, которые терпеть не могут свои самые большие хиты

Эти песни в свое время звучали повсюду, набирали миллионы прослушиваний и становились визитными карточками артистов. Но сами исполнители не всегда разделяли восторг публики. Рассказываем, какие мировые звезды устали от собственных хитов и почему некоторые композиции они больше не хотят слышать.

Для слушателей это любимые песни, которые хочется слушать снова и снова. А вот для исполнителей некоторые из них стали настоящим испытанием: одни не узнают в старых хитах себя нынешних, другие устали от бесконечных просьб спеть одну и ту же композицию, а некоторые вообще считают ее неудачной. 24 Канал собрал истории знаменитостей, которые не скрывали своего отношения к собственным музыкальным хитам.

Лиам Галлахер – "Wonderwall"

Песня, которую миллионы людей могут узнать по первым аккордам, для фронтмена Oasis Лиама Галлахера стала едва ли не самым большим поводом для раздражения. Речь идет о "Wonderwall" – композиции 1995 года, которая превратилась в настоящий символ британского рока.

В 2008 году музыкант откровенно признался, что терпеть не может этот хит. По его словам, каждый раз, когда приходится исполнять эту композицию, его буквально тошнит. Особенно Лиама раздражало то, что за рубежом его узнавали прежде всего как исполнителя "Wonderwall", хотя в репертуаре Oasis было немало других песен.

Интересно, что брат музыканта Ноэл Галлахер также не считал эту композицию лучшей работой группы. Он даже называл "Cigarettes & Alcohol" гораздо более сильной песней. Похоже, в семье Галлахер популярность "Wonderwall" не вызывала такого восторга, как у слушателей.

Смотрите клип "Wonderwall" онлайн:

Miley Cyrus – "Party in the U.S.A."

Этот хит стал одним из самых известных в карьере Майли Сайрус, но сама певица далеко не всегда была от него в восторге. "Party in the U.S.A." вышла в 2009 году и быстро превратилась в настоящий гимн американских вечеринок.

Проблема заключалась в том, что композиция не совсем соответствовала музыкальному вкусу артистки. В одном из ранних интервью Майли признавалась, что это не ее стиль, а саму песню она не писала и поначалу даже не ожидала, что она станет настолько популярной.

Спустя годы певица еще раз напомнила о своем отношении к хиту. В 2019 году, когда его тогдашняя жена Майли Сайрус опубликовала видео, где она поет "Party in the U.S.A.", Майли пошутила: "Я ее ненавижу, но почему-то людям она нравится".

Смотрите клип "Party in the U.S.A." онлайн:

Lady Gaga – "Telephone"

Совместная работа Lady Gaga и Beyoncé казалась идеальным поп-хитом, а клип на "Telephone" до сих пор остается одним из самых узнаваемых в творчестве обеих артисток. Однако сама Gaga неоднократно довольно резко высказывалась об этой композиции.

В интервью Popjustice в 2011 году певица прямо сказала, что ненавидит "Telephone" и ей труднее всего слушать именно эту песню. Не слишком понравился ей и клип, хотя в нем снялась Бейонсе. Lady Gaga даже шутила, что в видео было слишком много разных идей.

Несмотря на это, артистка продолжала исполнять хит на концертах. Последний раз она включала его в концертную программу во время тура Chromatica Ball в 2022 году. Так что даже если исполнительница не в восторге от песни, ее поклонники все равно испытывают особую любовь к этому дуэту.

Смотрите клип "Telephone" онлайн:

Lorde – "Royals"

В 16 лет Lorde стала мировой сенсацией благодаря песне "Royals". Композиция принесла ей международную популярность и премии "Грэмми", однако со временем певица начала смотреть на нее совсем другими глазами.

В 2014 году певица призналась, что теперь некоторые мелодии кажутся ей недостаточно удачными, а отдельные строчки она уже не написала бы так же. Lorde объясняла, что на момент создания песни была еще очень юной, поэтому сейчас воспринимает ее скорее как напоминание о себе-подростке.

В то же время артистка понимает, почему "Royals" стала хитом. Композиция до сих пор остается важной частью ее музыкальной истории, хотя сама Lorde уже давно выросла из того творческого образа, с которым познакомился мир.

Смотрите клип "Royals" онлайн:

Элтон Джон – "Crocodile Rock"

Даже у легендарного Элтона Джона есть песня, которую он хотел бы навсегда вычеркнуть из своего концертного репертуара. Речь идет о "Crocodile Rock" – одном из самых известных хитов музыканта, выпущенном в 1972 году.

Оказалось, что артист изначально воспринимал эту композицию скорее как шутку и музыкальную пародию. Однако слушателям она настолько понравилась, что впоследствии стала обязательной частью его выступлений.

Правда, полностью отказаться от хита ему так и не удалось: в мае 2026 года Элтон Джон снова исполнил композицию на специальном мероприятии Silver & Black Gala. Похоже, любовь зрителей порой сильнее желания артиста забыть собственную песню.

Смотрите клип "Crocodile Rock" онлайн:

Robert Plant – "Stairway to Heaven"

Для многих поклонников Led Zeppelin эта композиция является настоящим шедевром рок-музыки. Однако фронтмен группы Роберт Плант в свое время настолько устал от "Stairway to Heaven", что даже отказывался исполнять ее на концертах.

В 1988 году музыкант объяснял, что не хотел бы петь эту песню на каждом выступлении. Он отмечал, что в момент создания композиция имела для него особое значение, но спустя 17 лет он уже не чувствовал такой связи с ней.

Плант даже называл ее слишком пафосной и признавался, что ему было сложно представить постоянное исполнение этого восьмиминутного хита.

После длительного перерыва музыкант вернулся к "Stairway to Heaven" в 2023 году, исполнив ее на благотворительном мероприятии. Однако в его обычных концертных сет-листах композиция так и не стала постоянной гостьей.

Смотрите клип "Stairway to Heaven" онлайн:

Кстати, некоторые музыканты становятся настоящими легендами благодаря песням, которые знают несколько поколений слушателей. Такой артист – Эминем, чья творческая карьера до сих пор вызывает немалый интерес.