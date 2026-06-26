Получили российские паспорта и не только: украинские ведущие, оказавшиеся предателями

К сожалению, в последние годы уже никого не удивишь тем, что какая-то известная личность получила статус предателя. Число таких людей растет, однако путь в Украину для них будет навсегда закрыт.

Но эта тема остается актуальной и по сей день, ведь людей, которые раньше делали карьеру у нас, а сегодня зарабатывают кровавые российские рубли, нужно знать в лицо. Узнайте имена предателей в материале 24 Канала.

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Известные украинцы, ставшие предателями

Андрей Доманский

Телеведущий был лицом проектов "Интуиция", "Кто против блондинок?", "Фабрика звезд" и других. В 2018 году мужчина вел концерт, посвященный Дню Победы, 9 мая. Программа была построена по "методичкам россиян", с использованием клише и пророссийских мотивов.

Сам ведущий вызвал скандал фразой о "фашистских преступниках".

Мы не можем допустить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили во время факельных шествий в нашей столице, где каждый метр пропитан кровью, наших соотечественников,

– сказал тогда Доманский.

Андрей Доманский / Фото из открытых источников

Впоследствии украинцам стало интересно, куда исчез ведущий после начала полномасштабной войны. Как рассказал Слава Дёмин, Андрей уехал жить в одну из стран Балтии. А удалось ему это благодаря статусу многодетного отца. Однако в мае этого года стало известно, что Доманский получил российский паспорт 17 декабря 2022 года и работает разработчиком в подсанкционном "Совкомбанке". Об этом сообщил Георгий Шабаев, журналист изданий "Схемы" и "Радио Свобода".

Доманский получил российский паспорт / Фото из Facebook Георгия Шабаева

Снежана Егорова

Снежана была ведущей утренних программ "Завтрак с 1+1" и "Подъем", шоу "Медовый месяц", "Народная звезда", дейтинг-шоу "Герои&Любовники", программы "Мы всё о вас знаем".

За несколько дней до начала полномасштабного вторжения Егорова опубликовала в сети пост, в котором поддержала Владимира Путина и назвала его "героем нашего времени". Бывший муж изменницы – Антин Мухарский, от которого она родила троих детей, вообще заявил, что его бывшая жена была любовницей уже покойного пропагандиста Кивы.

Снежана Егорова / Фото из сети

У бывшей украинской ведущей есть Telegram-канал под названием "Снежная Лавина". Там она регулярно оскорбляет украинские власти и непосредственно Владимира Зеленского. Снежане очень нравятся новости, в которых об Украине пишут в негативном контексте.

Вадим Абрамов

Мужчина был ведущим программы "Ревизор", сменив Ольгу Фреймут. В 2022 году он появился на российском телевидении, в частности, на телеканале "Пятница!", который входит в медиахолдинг "Газпром-Медиа" (а тот, в свою очередь, находится под санкциями Украины, США и Канады).

В 2023 году Абрамов снялся в развлекательном шоу "Четыре дачи". Вадим удалил свои аккаунты в соцсетях, а где он сейчас – неизвестно.

Вадим Абрамов стал ведущим программы в России / Фото из соцсетей

Оксана Марченко

Всем известно, что Марченко – жена пророссийского политика Виктора Медведчука, который является кумом Владимира Путина. За несколько дней до начала полномасштабной войны она уехала в Беларусь.

В 2023 году суд арестовал имущество предательницы на сумму более 5,6 миллиарда гривен. Впоследствии МВД объявило жену Медведчука в розыск. Также она подозревается в финансировании российских группировок.

Напомним, что ранее она была постоянной ведущей проектов "Украина ищет таланты" и "Х-Фактор".

Оксана Марченко / Фото СТБ

Регина Тодоренко и Алина Астровская

Обе предательницы были ведущими проекта "Орел и Решка".

Тодоренко родом из Одессы. В свое время она вышла замуж за россиянина Влада Топалова. Когда началась полномасштабная война, предательница только и говорила о любви и мире. В 2023 году она получила российский паспорт.

Реакция Тодоренко на полномасштабное вторжение / Фото из Instagram Регины Тодоренко

Алина же уроженка Донецка и бывшая участница группы REAL O. Сегодня она живет в России и умалчивает о войне, которую развязала страна-агрессор.

Алина Астровская / Фото из Instagram телеведущей

Также обратите внимание на российских актеров, которые часто снимались в украинских сериалах.