Львовский звукорежиссер получил Grammy

Звукорежиссер Владимир Пунько получил одну из самых престижных музыкальных наград в мире – Latin Grammy Awards.

Он показал статуэтку на своей странице в фейсбуке и поделился подробностями о получении награды.

Оказалось, что Владимир присоединился к созданию музыкального альбома испанского гитариста Рафаэля Серраллета Y el canto de todas, который на Latin Grammy Awards-2025 победил в номинации "Лучший инструментальный альбом".



Y el canto de todas победил в номинации "Лучший инструментальный альбом" / Скриншот с сайта Latin Grammy Awards

В этой категории предусмотрено три награды – для артиста, продюсера и звукорежиссера, поэтому во Львов приехало сразу две статуэтки. Дело в том, что Владимир сотрудничал вместе с испанским гитаристом Рафаэлем Серраллетом и также Львовским национальным филармоническим оркестром во главе с маэстро Сергеем Хоровцом.

Я обеспечил полный производственный аудиопроцесс – от записи до финального мастеринга, пытаясь совместить техническую точность, естественное оркестровое звучание и внимание к музыкальной выразительности,

– поделился Владимир Пунько.

Музыкальным продюсером Y el canto de todas был дирижер Сергей Хоровец, а артистом – Рафаэль Серраллет.

Для справки! Альбом Y el canto de todas записывали во Львове во время полномасштабного вторжения. Он посвящен музыке женщин-композиторов Латинской Америки. В него вошли произведения таких авторов, как Виолетта Парра, Чабука Гранда, Консуэла Веласкес и других. Все композиции сочинили по-новому – для гитары с оркестром, где главную роль играет именно гитара.

Что такое Latin Grammy Awards?

Это очень престижная музыкальная награда. Ее присуждает организация Latin Recording Academy, в которую входят певцы, продюсеры, звукорежиссеры и авторы песен. Они голосуют и выбирают победителя.

Церемония Latin Grammy Awards-2025 состоялась 13 ноября в Лас-Вегасе.