Блогерка-мільйонниця Саша Бо з чоловіком поїхала до Японії: у мережі спалахнула дискусія

Івано-франківська блогерка Саша Бо та її чоловік, стоматолог Платон Тарнавський, опинилися в центрі обговорень у Threads через поїздку до Японії.

Користувачі соцмережі дискутують про те, чи доречно публікувати контент про закордонну мандрівку на тлі повномасштабної війни в Україні. Що відомо про поїздку подружжя та як на неї реагують у мережі – читайте далі в матеріалі 24 Каналу.

Чому Саша Бо з чоловіком поїхали до Японії?

У своєму інстаграмі блогерка останніми днями публікує фото та відео з "японських канікул". Олександра зазначила, що вони з чоловіком мають близько двох тижнів, щоб дослідити країну.

Саша Бо з чоловіком в Японії / Фото з інстаграму блогерки

Однак подружжя приїхало до Японії не просто заради відпочинку. Олександра і Платон беруть участь у десятиденному медичному конгресі, який відбувається на круїзному лайнері. Програма передбачає лекції та майстер-класи від фахівців, а також відвідування підприємств стоматологічної галузі. Учасники можуть ознайомитися із сучасними технологіями та поспілкуватися з інженерами й іншими представниками галузі. Водночас у межах поїздки в них може бути й вільний час, який вони проводять на власний розсуд.

Саша Бо розповіла про поїздку до Японії / Скриншоти з інстаграму

У Threads думки щодо подорожі подружжя розділилися. Частина користувачів обурилася тим, що Платон Тарнавський виїхав за кордон, а його дружина публікує контент про мандрівку.

На думку критиків, демонструвати відпочинок і заможний спосіб життя недоречно, поки в Україні триває повномасштабна війна, гинуть військові й цивільні, а бійці на передовій через складну ситуацію з ротацією часто не мають змоги вчасно відпочити.

Інші користувачі наголошують, що поїздка пов'язана з професійною діяльністю подружжя, тому не бачать підстав критикувати блогерку.

Як користувачі реагують на поїздку Саші Бо та її чоловіка за кордон / Скриншоти з Threads

Нагадаємо, Платон Тарнавський працює стоматологом, спеціалізується на імплантології та ортодонтії, а також керує власною клінікою в Івано-Франківську.

Саша Бо теж має медичну освіту – вона закінчила Івано-Франківський національний медичний університет за спеціальністю "Стоматологія". Нині блогерка розвиває власний бізнес – салон краси та клініку естетичної косметології в Івано-Франківську.

Саша Бо та її чоловік / Фото з інстаграму блогерки

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