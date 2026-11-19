Відомий одеський ресторатор Савва Лібкін та телеведуча Анастасія Даугуле вперше розповіли про своє весілля. Замість пишного бенкету пара влаштувала колоритну фотосесію на ринку "Привоз", а святкову вечерю для гостей готувала власноруч – просто у весільному вбранні.

Подробицями та кадрами свята подружжя поділилося в інтерв'ю виданню JetSetter.

Анастасія зазначила, що війна навчила їх не відкладати життя на потім, тому зволікати з одруженням не стали. Організацією свята Савва займався сам разом зі своєю командою, принципово відмовившись від послуг івент-агенцій. Ресторатор зізнався, що хвилювався за кожну дрібницю — від меню до музичного супроводу.

Бути щасливим – це взагалі свідомий обов’язок, але того дня я просто був щасливий,

– зізнався Савва.

Офіційно пара розписалася в Центральному РАЦСі Одеси, після чого вирушила на оригінальну фотосесію містом. Її маршрут розпочався з легендарного "Привозу", де наречена з'явилася у сукні з паєтками та на підборах. Місцеві продавці подарували молодятам диню, а замість класичного весільного букета в руках Анастасії опинився пучок свіжої петрушки, куплений нареченим в овочевому ряду.

Савва Лібкін і Анастасія Даугуле / Фото з інстаграм-сторінки savvalibkin

Після колоритного ринку закохані прогулялися Ланжероном, завітали до санаторію Чкалова та оранжереї. Завершився день у ресторані "Дача", де влаштували закриту вечерю лише для 18 найближчих гостей.

Савва смажив картоплю та рибу, я допомагала, подавала кухонні гаджети, і це все в день весілля, прямо у весільному вбранні,

– поділилася телеведуча.

Справжнім подарунком для пари стало й те, що того дня в Одесі не було жодної повітряної тривоги.

А тим часом Віточка з "Холостяка-14" заручилася з військовим.