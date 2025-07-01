Загрожує довічне: P Diddy, якого звинувачують у сексуальному насиллі, частково винесли вирок

Історія з американським репером, який організовував так звані "білі вечірки", тягнеться ще з минулого року. Шона Комбза, більш відомого як P. Diddy, звинувачують у зґвалтуванні, насиллі, рекетах, домаганні та торгівлі людьми.

Присяжні уже винесли частковий вердикт, ухваливши рішення "за" 4 з 5 пунктів обвинувачення. Якщо репера визнають винним за усіма статтями обвинувачення, то він може опинитись за ґратами на все життя, пише Show24 з посиланням на Washington post.

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Як повідомили присяжні, вони винесли вердикт за всіма пунктами звинувачення у справі про торгівлю людьми в сексуальних цілях та їх перевезення для заняття проституцією, окрім одного, яке може стати вироком для музиканта щодо довічного ув'язнення. Йдеться про звинувачення у змові з метою рекету.

Суддя цієї справи – Арун Субраманіан, сказав присяжним продовжити обговорення сьогодні, тому, ймовірно, репер почує свій вирок уже за лічені години, у випадку одностайного рішення.

Ваш обов'язок як присяжних – консультуватися один з одним і радитися з метою досягнення згоди. Ви не повинні соромитися змінювати свою думку, якщо переконаєтесь, що вона помилкова,

– заявив суддя.

До слова, Шон Комбз відкидає всі звинувачення та відмовився давати будь-які свідчення у суді.

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