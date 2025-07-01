Загрожує довічне: P Diddy, якого звинувачують у сексуальному насиллі, частково винесли вирок
- P. Diddy звинувачується у сексуальному насильстві, зґвалтуванні, рекеті та торгівлі людьми, йому загрожує довічне ув'язнення.
- Присяжні винесли частковий вердикт, визнавши його винним за 4 з 5 пунктів обвинувачення, остаточне рішення очікується найближчим часом.
- Шон Комбз заперечує всі звинувачення та відмовляється давати свідчення.
Історія з американським репером, який організовував так звані "білі вечірки", тягнеться ще з минулого року. Шона Комбза, більш відомого як P. Diddy, звинувачують у зґвалтуванні, насиллі, рекетах, домаганні та торгівлі людьми.
Присяжні уже винесли частковий вердикт, ухваливши рішення "за" 4 з 5 пунктів обвинувачення. Якщо репера визнають винним за усіма статтями обвинувачення, то він може опинитись за ґратами на все життя, пише Show24 з посиланням на Washington post.
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Як повідомили присяжні, вони винесли вердикт за всіма пунктами звинувачення у справі про торгівлю людьми в сексуальних цілях та їх перевезення для заняття проституцією, окрім одного, яке може стати вироком для музиканта щодо довічного ув'язнення. Йдеться про звинувачення у змові з метою рекету.
Суддя цієї справи – Арун Субраманіан, сказав присяжним продовжити обговорення сьогодні, тому, ймовірно, репер почує свій вирок уже за лічені години, у випадку одностайного рішення.
Ваш обов'язок як присяжних – консультуватися один з одним і радитися з метою досягнення згоди. Ви не повинні соромитися змінювати свою думку, якщо переконаєтесь, що вона помилкова,
– заявив суддя.
До слова, Шон Комбз відкидає всі звинувачення та відмовився давати будь-які свідчення у суді.
Найголовніше про секс-скандал із P. Diddy
- Американського репера P. Diddy заарештували 16 вересня 2024 року у готелі, що на Манхеттені. Зірку звинувачують у сексуальному насильстві, зґвалтуванні, рекеті та іншому.
- У жовтні шестеро людей подали нові позови проти Шона Комбса, звинувачуючи його в сексуальному насильстві, включаючи злочин проти неповнолітнього.
- Пізніше було подано ще 5 позовів. Репера звинуватили у сексуальному насильстві, зокрема зґвалтуванні 13-річної дівчини на вечірці у 2000 році.
- Згодом з'явились звинувачення у сексуальному насильстві над 10-річним хлопчиком та ще однією 17-річною жертвою.