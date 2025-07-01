Під час події A$AP Rocky, ймовірно, випадково розсекретив стать їхньої з Ріанною третьої дитини. Пише Show 24 з посиланням на People.

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На світовій прем'єрі мультфільму "Смурфи" A$AP Rocky поспілкувався зі співведучим ток-шоу Entertainment Tonight. Під час розмови він тримав в руках м'яку іграшку Смурфетку (саме цю героїню озвучує Ріанна). Побачивши це, Кевін Фрейзер запитав у репера: "Це та дівчинка, на яку ви чекали?", на що той відповів: "Так, чувак, так".

Ріанна прийшла на захід у блакитному напівпрозорому топі, продемонструвавши вагітний животик, та спідниці Chanel. Вбрання було прикрашене блискітками, кристалами та пір'ям. Співачка зробила елегантні макіяж та зачіску.

A$AP Rocky з'явився у темних штанах, світлій сорочці та краватці у смужку. Репер доповнив свій образ чорними сонцезахисними окулярами та масивними прикрасами: сережками й колечками.

Ріанна та A$AP Rocky / Фото Getty Images

Нагадаємо, Ріанна повідомила, що вагітна втретє на Met Gala 2025.