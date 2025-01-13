Гурт 5'nizza, який вляпався у мовний скандал, анонсував трек українською

Відомий український гурт з Харкова 5'nizza, у якому виступають Сергій Бабкін та Андрій Запорожець, випустить пісню українською мовою. Раніше колектив вляпався у скандал, адже анонсував тур Європою російською.

Артисти опублікували ролик з анонсом нового україномовного треку. Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм гурту 5'nizza.

До слова Український гурт анонсував тур російською мовою та нарвався на хейт: "Повеселіть росіян, клоуни"

У відео, яке з'явилося на інстаграм-сторінці гурту 5'nizza, Андрій Запорожець і Сергій Бабкін українською мовою співають пісню про "файних людей". Коли відбудеться прем'єра, наразі не повідомляється.

Скоро,

– йдеться у дописі під відео.

Варто зазначити, що в репертуарі гурту 5'nizza переважно російськомовні треки, які стали популярними й в Росії.

До речі, відео, де Бабкін та Запорожець анонсували європейський тур російською, зникло з інстаграму гурту. Однак в описі профілю є посилання, де можна придбати квитки. Ймовірно, виконавці вирішили видалити ролик з анонсом своїх європейських виступів після того, як зіткнулися з хейтом.

Коротко про скандал з гуртом 5'nizza