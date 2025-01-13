Артисты опубликовали ролик с анонсом нового украиноязычного трека. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм группы 5'nizza.
К слову Украинская группа анонсировала тур на русском языке и нарвалась на хейт: "Повеселите россиян, клоуны"
В видео, которое появилось на инстаграм-странице группы 5'nizza, Андрей Запорожец и Сергей Бабкин на украинском языке поют песню о "файных людях". Когда состоится премьера, пока не сообщается.
Скоро,
– говорится в заметке под видео.
Стоит отметить, что в репертуаре группы 5'nizza преимущественно русскоязычные треки, которые стали популярными и в России.
Кстати, видео, где Бабкин и Запорожец анонсировали европейский тур на русском, исчезло из инстаграма группы. Однако в описании профиля есть ссылка, где можно приобрести билеты. Вероятно, исполнители решили удалить ролик с анонсом своих европейских выступлений после того, как столкнулись с хейтом.
Коротко о скандале с группой 5'nizza
- Напомним, что на прошлой неделе группа 5'nizza опубликовала в своем инстаграме видео, на котором Сергей Бабкин и Андрей Запорожец приглашают поклонников в европейский тур, распевая на русском языке.
- Так, выступления артистов запланированы на февраль. Они поедут в Берлин, Амстердам, Барселону, Валенсию, Франкфурт, Краков и Прагу. Первый концерт состоится в Берлине 9 февраля.
- После русскоязычного анонса украинцы начали выражать возмущение в комментариях. Музыкантов обвинили в том, что они едут выступать в Европе для россиян.