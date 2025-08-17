Сергій Кисіль прокоментував скандал навколо свого колеги Костянтина Темляка, якого звинуватили у домашньому насильстві й розбещенні неповнолітньої. Відомо, що актори разом знімалися у фільмі "БожеВільні".

Про скандал Кисіль висловився у новому інтерв'ю. Пише Show 24 з посиланням на OBOZ.UA.

Сергій Кисіль розповів, що знає Темляка лише по роботі в театрі й кіно. Актор пригадав, що на знімальному майданчику Костянтин завжди поводився професійно і не викликав у нього підозр, тож звинувачення, які висунули проти колеги, стали для нього шоком.

Кілька днів ходив мов у воду опущений, бо не очікував нічого подібного. Я категорично проти будь-якого насильства у будь-якій формі, особливо коли йдеться про жінок. Такі дії для мене абсолютно неприйнятні. Переконаний, що розслідування та встановлення істини – справа правоохоронних органів,

– зауважив Кисіль.

Однак актор додав, що "проти публічної травлі, яка зараз відбувається" – особливо стосовно вдови загиблого Юрія Феліпенка Катерини Мотрич і дружини Костянтина Темляка Анастасії Нестеренко.

Усі ці гнівні коментарі та образи – чим тоді ці люди кращі за самого Темляка?,

– сказав актор.

Коротко про скандал з Костянтином Темляком

8 серпня колишня дівчина Костянтина Темляка, фотографка Анастасія Соловйова, звинуватила його у домашньому насильстві. Актор визнав провину і сказав, що готовий понести відповідальність.

У Театрі на Подолі, де працює Костянтин, стверджують, що дізналися про звинувачення разом з громадськістю. Колектив наголосив, що засуджує насильством, але не повідомив, чи звільнять Темляка.

Анастасія Нестеренко заявила, що у їхніх стосунках насильства не було.

До речі, раніше наша редакція писала біографію Костянтина Темляка.