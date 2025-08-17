Зірка "БожеВільних" відреагував на скандал з Темляком: "Не помічав нічого підозрілого"
- Сергій Кисіль висловився щодо звинувачень проти колеги Костянтина Темляка у домашньому насильстві та розбещенні неповнолітньої, зазначивши, що це стало для нього шоком.
- Кисіль засуджує насильство, але виступає проти публічної травлі, яка відбувається навколо ситуації, особливо стосовно родичів і близьких людей Темляка.
Сергій Кисіль прокоментував скандал навколо свого колеги Костянтина Темляка, якого звинуватили у домашньому насильстві й розбещенні неповнолітньої. Відомо, що актори разом знімалися у фільмі "БожеВільні".
Про скандал Кисіль висловився у новому інтерв'ю. Пише Show 24 з посиланням на OBOZ.UA.
Сергій Кисіль розповів, що знає Темляка лише по роботі в театрі й кіно. Актор пригадав, що на знімальному майданчику Костянтин завжди поводився професійно і не викликав у нього підозр, тож звинувачення, які висунули проти колеги, стали для нього шоком.
Кілька днів ходив мов у воду опущений, бо не очікував нічого подібного. Я категорично проти будь-якого насильства у будь-якій формі, особливо коли йдеться про жінок. Такі дії для мене абсолютно неприйнятні. Переконаний, що розслідування та встановлення істини – справа правоохоронних органів,
– зауважив Кисіль.
Однак актор додав, що "проти публічної травлі, яка зараз відбувається" – особливо стосовно вдови загиблого Юрія Феліпенка Катерини Мотрич і дружини Костянтина Темляка Анастасії Нестеренко.
Усі ці гнівні коментарі та образи – чим тоді ці люди кращі за самого Темляка?,
– сказав актор.
Коротко про скандал з Костянтином Темляком
8 серпня колишня дівчина Костянтина Темляка, фотографка Анастасія Соловйова, звинуватила його у домашньому насильстві. Актор визнав провину і сказав, що готовий понести відповідальність.
У Театрі на Подолі, де працює Костянтин, стверджують, що дізналися про звинувачення разом з громадськістю. Колектив наголосив, що засуджує насильством, але не повідомив, чи звільнять Темляка.
Анастасія Нестеренко заявила, що у їхніх стосунках насильства не було.
