Сьогодні, 4 серпня, стало відомо, що у Сергія Притули народився син. Волонтер поділився ще кількома фото з Марком і розсекретив, коли хлопчик з'явився на світ.

Про це повідомляє Show 24 з посиланням на фейсбук Притули. Він висловився про народження четвертої дитини.

Не пропустіть Сергій Притула вчетверте став батьком: волонтер розсекретив стать дитини

Сергій Притула опублікував фото, де тримає сина на руках. Волонтер розповів, що Марко народився, коли Київ був у жалобі за загиблими внаслідок чергової російської атаки.

Ймовірно, хлопчик з'явився на світ 1 серпня. У ніч на 31 липня Росії атакувала столицю, зруйнувавши, зокрема, будинки у Святошинському і Солом'янському районах. Загинула 31 людина, серед них 5 дітей.

Це той момент, коли ти навіть радість від появи малюка не можеш відчути сповна, бо серце розривається від болю втрати. Бо немає під час такого горя чужих дітей. Це наші діти. Наші сльози, наш спільний біль,

– написав Притула.

Сергій Притула з сином / Фото з інстаграму волонтера

Водночас волонтер зізнався, що для нього народження Марка та інших дітей в Україні – "це щось, що наперекір планам і бажанням ворогів". Притула наголосив, що росіянам не вдасться знищити українців.

Ми були, ми є, ми будемо. Ми будемо народжуватись, попри їхнє бажання нашого зникнення. Будемо співати колискові, попри виття сирен. І, з Божою поміччю, виплекаємо найсильніше покоління українців – загартованих, з хорошою пам'яттю і геном стійкості,

– додав він.

Сергій Притула вчетверте став батьком / Фото з телеграм-каналу волонтера

Сергій Притула і Марко / Фото з телеграм-каналу волонтера

Сергій подякував дружині Катерині за народження сина, лікарям – за чуйність і турботу, Марку – за те, що "не створював мамі клопотів під час пологів" і Силам оборони України – за захист.

"Щасливої долі, Марко! Як би далі не було складно, але ти народився у найкращій країні на планеті Земля. Тож вирости її гідним сином!", – підсумував волонтер.