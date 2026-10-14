Сергій Притула з дружиною та чотирма дітьми замилував сімейними кадрами

Сергій Притула влаштував сімейну фотосесію разом із дружиною Катериною та дітьми. Родина позувала на фермі неподалік Києва.

Кадрами поділилася фотографиня Марина Комарицька в інстаграмі.

Перед камерою зібралася вся родина шоумена: 18-річний Дмитро, який народився в першому шлюбі Сергія, 9-річна Соломія, 5-річна Стефанія та маленький Марко, якому виповнився рік.

Сергій Притула та його родина / Фото Марини Комарицької

Для сімейної зйомки сім'я обрала одяг у схожих кольорах, завдяки чому світлини мають гармонійний вигляд.

Фотографиня зафіксувала не лише моменти, коли всі разом позують перед камерою, а й окремі кадри з дітьми. Зокрема, Сергій фотографувався із синами, а Катерина – з малюками.

Сергій Притула з родиною / Фото Марини Комарицької

Звісно, не обійшлося й без романтичних фото подружжя. На деяких світлинах Сергій і Катерина обіймаються та ніжно дивляться одне на одного.

Сергій Притула з дружиною та дітьми / Фото Марини Комарицької

Додамо, що раніше Сергій Притула також показав рідкісне фото своєї мами Валентини. На той момент жінка нещодавно відсвяткувала 71-річчя.