Show24 Українські зірки Сергій Притула з дружиною та чотирма дітьми замилував сімейними кадрами
14 жовтня, 09:07
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Сергій Притула з дружиною та чотирма дітьми замилував сімейними кадрами

Софія Хомишин

Сергій Притула влаштував сімейну фотосесію разом із дружиною Катериною та дітьми. Родина позувала на фермі неподалік Києва.

Кадрами поділилася фотографиня Марина Комарицька в інстаграмі. 

Перед камерою зібралася вся родина шоумена: 18-річний Дмитро, який народився в першому шлюбі Сергія, 9-річна Соломія, 5-річна Стефанія та маленький Марко, якому виповнився рік. 

Сергій Притула та його родина / Фото Марини Комарицької

Для сімейної зйомки сім'я обрала одяг у схожих кольорах, завдяки чому світлини мають гармонійний вигляд. 

Фотографиня зафіксувала не лише моменти, коли всі разом позують перед камерою, а й окремі кадри з дітьми. Зокрема, Сергій фотографувався із синами, а Катерина – з малюками. 

Сергій Притула з родиною / Фото Марини Комарицької

Звісно, не обійшлося й без романтичних фото подружжя. На деяких світлинах Сергій і Катерина обіймаються та ніжно дивляться одне на одного. 

Сергій Притула з дружиною та дітьми / Фото Марини Комарицької

 

Додамо, що раніше Сергій Притула також показав рідкісне фото своєї мами Валентини. На той момент жінка нещодавно відсвяткувала 71-річчя.

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