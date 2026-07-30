Сергій Жадан відверто розповів, якою виявилася Тіна Кароль поза сценою

У січні гурт "Жадан і Собаки" та Тіна Кароль випустили спільну пісню "Ніч", присвячену Харкову та людям, які переживають війну.

Днями у новому випуску подкасту "СучЦукрМуз" Сергій Жадан пригадав, як працював над цією композицією, та поділився враженнями від співпраці зі співачкою.

За словами музиканта, пісня "Ніч" стала для нього неочікуваним, але дуже вдалим творчим досвідом. Артист наголосив, що цей трек вийшов на межі двох різних світів – впізнаваної лірики Кароль і характерного звучання гурту "Жадан і Собаки".

Тіна дуже відкрита і надзвичайно професійна людина. З нею приємно мати справу,

– зазначив артист.

Водночас відомо, що їхня співпраця не обмежилася лише записом пісні. Раніше Жадан і його гурт були гостями авторського проєкту Кароль "Дім звукозапису", а ще разом із нею їздили до Слов'янська, де зустрілися з українськими військовими.

Подкаст "СучЦукрМуз" з Сергієм Жаданом: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, раніше про досвід роботи з Тіною Кароль також розповідав молодий український співак Олег Шумей.