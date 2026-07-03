Втім, співак SHUMEI, який неодноразово працював з артисткою, запевняє, що ці розмови не відповідають дійсності. Про це артист розповів у програмі "Ранок у Великому місті".
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SHUMEI та Тіна Кароль записали спільні пісні "Дзвони" та "Стерва", знімали кліпи на ці треки, а також Олег став учасником авторського музичного проєкту артистки "Дім звукозапису". Тож він добре знає, якою Тіна є не лише на сцені, а й у роботі.
SHUMEI спростував чутки про складний характер попдіви та пояснив, що її можуть неправильно сприймати через високі вимоги до себе й оточення.Читайте більше новин за менший час Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Вона не є складною людиною. Вона є вимогливою до роботи, це правда, але саме тому вона така успішна. Бо вона працює, і працює дуже багато,
– зазначив Олег Шумей.
"Ранок у Великому місті": дивіться відео онлайн
Раніше, до речі, SHUMEI також коментував чутки про те, що Тіна Кароль нібито є його продюсеркою.