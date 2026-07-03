Впрочем, певец SHUMEI, который неоднократно работал с артисткой, уверяет, что эти разговоры не соответствуют действительности. Об этом артист рассказал в программе "Утро в Большом городе".

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SHUMEI и Тина Кароль записали совместные песни "Дзвони" и "Стерва", снимали клипы на эти треки, а также Олег стал участником авторского музыкального проекта артистки "Дом звукозаписи". Поэтому он хорошо знает, какой Тина является не только на сцене, но и в работе.

SHUMEI опроверг слухи о сложном характере поп-дивы и объяснил, что ее могут неправильно воспринимать из-за высоких требований к себе и окружающим.

Она не сложный человек. Она требовательна к работе, это правда, но именно поэтому она так успешна. Потому что она работает, и работает очень много,

– отметил Олег Шумей.

"Утро в Большом городе": смотрите видео онлайн

Ранее, кстати, SHUMEI также комментировал слухи о том, что Тина Кароль якобы является его продюсером.