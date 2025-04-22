Голлівудський актор Шон Пенн зустрівся з військовими в Україні та зробив важливе звернення

У рамках свого четвертого візиту до України відомий американський актор Шон Пенн відвідав військовослужбовців 3-го окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго в Кропивницькому.

Після зустрічі з українськими бійцями дворазовий володар премії "Оскар" записав зворушливе відеозвернення. Повідомляє Show 24 з посиланням на фейсбук-сторінку 3 окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго у Кропивницькому.

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На відео, знятому в кімнаті з картою України та військовими шевронами на стіні, актор звернувся зі щирими словами підтримки.

Я американець і хочу сказати те, що я знаю. Попри те, що роблять політики, я вірю у всіх вас, і я вдячний всім вам за те, що ви є найкращими з тих, ким ми всі прагнемо бути. І ви захищаєте не лише свою країну, ви справді захищаєте світ, і це буде відомо і побачено, і я знаю, що ви переможете, і Бог благословить всіх вас і ваші родини. Дякую вам,

– звернувся до військових актор.

Зауважимо, відомо, що Шон Пенн також працює над документальним фільмом про українського пілота з позивним "Джус" (Андрія Пільщикова), який загинув 5 серпня 2023 року внаслідок зіткнення двох навчально-бойових літаків L-39. Зокрема, нещодавно голлівудський актор зустрівся з матір'ю загиблого льотчика "Джуса".