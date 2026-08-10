SHUMEI та Сімбочка потрапили в ДТП: в якому зараз стані співак і блогерка

За останні дні одразу двоє українських зірок повідомили про ДТП. Блогерка Сімбочка, яка раніше перебувала у стосунках зі співаком PARFENIUK, потрапила в аварію на квадроциклі та була змушена звернутися до лікарів.

Тим часом SHUMEI разом зі своєю командою потрапив у ДТП у Києві. Детальніше про обидві ситуації – далі в матеріалі 24 Каналу.

Сімбочка потрапила в ДТП на квадроциклі

Блогерка розповіла, що їй потрібно було дістатися до місця, куди автомобілем доїхати не можна через погану дорогу. Тому вона разом з іншою людиною поїхала туди на квадроциклі. Інфлюенсерка не уточнила, хто саме був за кермом.

Під час поїздки вони не впоралися з керуванням, наїхали на великий камінь і перекинулися. Сімбочка та водій впали в канаву.

Добре, що не було каменя, бо я впала головою спочатку, потім моє тіло. На мене зверху впала людина. Зараз усе добре. Трішки розірвало, мене зашивали. Добре, що без перелому, добре, що я залишилася жива,

– зазначила блогерка.

Сімбочка потрапила в ДТП на квадроциклі: дивіться відео онлайн

Сімбочка пригадала, що лікарі сказали їй, що вона "народилася в сорочці".

Сімбочка потрапила в ДТП на квадроциклі / Скриншот з інстаграм-сторіс

SHUMEI потрапив у ДТП у Києві

Про аварію співак розповів на своїй сторінці в інстаграмі. В автомобілі перебували SHUMEI та члени його команди. Через погодні умови машину занесло, і вона опинилася на узбіччі.

Ніхто із нашої команди не постраждав, як і інші учасники дорожнього руху. Незначні ушкодження отримали наше авто та відбійник,

– повідомив співак.

SHUMEI потрапив у ДТП в Києві / Скриншот з інстаграм-сторіс

Артист також показав кадри з місця аварії, на яких видно пошкоджений автомобіль.

SHUMEI потрапив у ДТП в Києві / Скриншот з інстаграм-сторіс

До речі, раніше ведучий Андрій Джеджула потрапив у ДТП, коли віз доньку до садка.