SHUMEI та Сімбочка потрапили в ДТП: в якому зараз стані співак і блогерка
За останні дні одразу двоє українських зірок повідомили про ДТП. Блогерка Сімбочка, яка раніше перебувала у стосунках зі співаком PARFENIUK, потрапила в аварію на квадроциклі та була змушена звернутися до лікарів.
Тим часом SHUMEI разом зі своєю командою потрапив у ДТП у Києві. Детальніше про обидві ситуації – далі в матеріалі 24 Каналу.
Сімбочка потрапила в ДТП на квадроциклі
Блогерка розповіла, що їй потрібно було дістатися до місця, куди автомобілем доїхати не можна через погану дорогу. Тому вона разом з іншою людиною поїхала туди на квадроциклі. Інфлюенсерка не уточнила, хто саме був за кермом.
Під час поїздки вони не впоралися з керуванням, наїхали на великий камінь і перекинулися. Сімбочка та водій впали в канаву.
Добре, що не було каменя, бо я впала головою спочатку, потім моє тіло. На мене зверху впала людина. Зараз усе добре. Трішки розірвало, мене зашивали. Добре, що без перелому, добре, що я залишилася жива,
– зазначила блогерка.
Сімбочка потрапила в ДТП на квадроциклі: дивіться відео онлайн
Сімбочка пригадала, що лікарі сказали їй, що вона "народилася в сорочці".
SHUMEI потрапив у ДТП у Києві
Про аварію співак розповів на своїй сторінці в інстаграмі. В автомобілі перебували SHUMEI та члени його команди. Через погодні умови машину занесло, і вона опинилася на узбіччі.
Ніхто із нашої команди не постраждав, як і інші учасники дорожнього руху. Незначні ушкодження отримали наше авто та відбійник,
– повідомив співак.
Артист також показав кадри з місця аварії, на яких видно пошкоджений автомобіль.
До речі, раніше ведучий Андрій Джеджула потрапив у ДТП, коли віз доньку до садка.