Тем временем SHUMEI вместе со своей командой попал в ДТП в Киеве. Подробнее об обеих ситуациях – далее в материале 24 Канала.

Симбочка попала в ДТП на квадроцикле

Блогерша рассказала, что ей нужно было добраться до места, куда на автомобиле доехать невозможно из-за плохой дороги. Поэтому она вместе с другим человеком поехала туда на квадроцикле. Инфлюенсерша не уточнила, кто именно был за рулем.

Во время поездки они не справились с управлением, наехали на большой камень и перевернулись. Симбочка и водитель упали в канаву.

Хорошо, что там не было камней, потому что я упала сначала головой, а потом всем телом. На меня сверху упал человек. Сейчас все в порядке. Немного разорвало, меня зашивали. Хорошо, что без перелома, хорошо, что я осталась жива,

– отметила блогерша.

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Симбочка попала в ДТП на квадроцикле: смотрите видео онлайн

Симбочка вспомнила, что врачи сказали ей, что она "родилась в рубашке".

Симбочка попала в ДТП на квадроцикле / Скриншот из Instagram-сторис

SHUMEI попал в ДТП в Киеве

Об аварии певец рассказал на своей странице в инстаграме. В автомобиле находились SHUMEI и члены его команды. Из-за погодных условий машину занесло, и она оказалась на обочине.

Никто из нашей команды не пострадал, как и другие участники дорожного движения. Незначительные повреждения получили наш автомобиль и отбойник,

– сообщил певец.

SHUMEI попал в ДТП в Киеве / Скриншот из Instagram-сторис

Артист также показал кадры с места аварии, на которых видно поврежденный автомобиль.

SHUMEI попал в ДТП в Киеве / Скриншот из Instagram-сторис

Кстати, ранее ведущий Андрей Джеджула попал в ДТП, когда вез дочь в детский сад.