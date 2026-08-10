Тем временем SHUMEI вместе со своей командой попал в ДТП в Киеве. Подробнее об обеих ситуациях – далее в материале 24 Канала.
Симбочка попала в ДТП на квадроцикле
Блогерша рассказала, что ей нужно было добраться до места, куда на автомобиле доехать невозможно из-за плохой дороги. Поэтому она вместе с другим человеком поехала туда на квадроцикле. Инфлюенсерша не уточнила, кто именно был за рулем.
Во время поездки они не справились с управлением, наехали на большой камень и перевернулись. Симбочка и водитель упали в канаву.
Хорошо, что там не было камней, потому что я упала сначала головой, а потом всем телом. На меня сверху упал человек. Сейчас все в порядке. Немного разорвало, меня зашивали. Хорошо, что без перелома, хорошо, что я осталась жива,
– отметила блогерша.
Симбочка попала в ДТП на квадроцикле: смотрите видео онлайн
Симбочка вспомнила, что врачи сказали ей, что она "родилась в рубашке".
Симбочка попала в ДТП на квадроцикле / Скриншот из Instagram-сторис
SHUMEI попал в ДТП в Киеве
Об аварии певец рассказал на своей странице в инстаграме. В автомобиле находились SHUMEI и члены его команды. Из-за погодных условий машину занесло, и она оказалась на обочине.
Никто из нашей команды не пострадал, как и другие участники дорожного движения. Незначительные повреждения получили наш автомобиль и отбойник,
– сообщил певец.
SHUMEI попал в ДТП в Киеве / Скриншот из Instagram-сторис
Артист также показал кадры с места аварии, на которых видно поврежденный автомобиль.
SHUMEI попал в ДТП в Киеве / Скриншот из Instagram-сторис
Кстати, ранее ведущий Андрей Джеджула попал в ДТП, когда вез дочь в детский сад.