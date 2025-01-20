Будинок з джакузі, басейном та 4 помічниками: як живе 21-річна блогерка-мільйонниця Сімбочка

Українська блогерка Сімбочка, колишня дівчина співака Іллі Парфенюка, нещодавно переїхала до розкішного будинку під Києвом. 21-річна інфлюенсерка мешкає там разом із донькою від артиста та помічниками.

Будинок площею 250-300 квадратних метрів вражає своїм дизайном. Житло має джакузі, акваріум та навіть окрему кімнату для персоналу. Детальніше про те, скільки коштує будинок блогерки та який він має вигляд – пише 24 Канал з посиланням на шоу Люкс ФМ "По хатах".

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Дорогий акваріум, який коштує 3 тисячі доларів, розташований у великій вітальній. Для відпочинку там також стоять дивани та великий телевізор, а стіни прикрашають різноманітні картини.

Кухня в домі теж доволі велика. Тут встановили аж три холодильники й мінібар для напоїв. Є стіл, де можна готувати їжу, а також духова піч, плита, умивальник й інше кухонне приладдя.

У блогерки до того ж є своя ванна кімната з джакузі, спальня з панорамними вікнами, через які видно гарний краєвид, ліжком і масажним столом та великий гардероб.

Вітальня, кухня, ванна та спальня в будинку Сімбочки / Скриншоти з відео

Що цікаво, у будинку для доньки інфлюенсерки Софійки та її няні є окрема кімната. У ній стоять ліжка для обох, є своя гардеробна та ванна. Також персонал Сімбочки має власні кімнати з окремим входом і виходом на вулицю, де облаштували ще одну кухню, ванну й робоче місце для хатньої робітниці.

Проєкт "По хатах": дивіться відео онлайн

Зауважимо, оренда такого житла взимку, включно з комунальними послугами, коштує 5 тисяч доларів на місяць. За порядком у домі стежить декілька людей: помічник Дмитро відповідає за технічне обслуговування будинку, автівки та саду; прибиральниця Ліда тричі на тиждень займається прибиранням, пранням та прасуванням. Також з донькою блогерки працюють дві няні. У майбутньому Сімбочка планує також найняти особистого кухаря.