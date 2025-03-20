Колишня наречене Parfeniuk зізналась, що хотіла скоїти самогубство: "Мене просто зупинили"

Колишня дівчина співака Parfeniuk, блогерка Сімбочка, розповіла про ситуацію, яка її "дуже зламала". Йдеться про подкаст Олександра Волошина з ілюзіоністом Дмитром Євтушенком, з яким дівчина зустрічалася.

Сімбочка зізналась, що після цього отримала моральну травму, яку досі пропрацьовує з психологом. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Василя Тимошенка.

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За словами Сімбочки, зараз їй вже трохи легше, адже не так давно Олександр Волошин та Дмитро Євтушенко публічно попросили вибачення в дівчини у подкасті блогера-втікача.

Вони хотіли просто хайпанути, але ж вони не думали, як це на мене повпливає. Тому ще тоді я думала про суїцид,

– зізналась Сімбочка.

Блогерка поділилась, що серйозно думала про те, аби покінчити життя самогубством. Подкаст Волошина і Євтушенка вийшов 12 лютого 2023 року – у день народження дівчини. Однак Сімбочка знала про нього раніше, адже їй розповіла інша українська блогерка – Оля Шелбі.

Сімбочка зазначила, що довіряла Євтушенку, тому ділилась з ним інформацією про себе. Так, дівчина розуміла, що ілюзіоніст та блогер будуть обговорювати її у подкасті, однак просила, аби випуск не виходив.

За день до дня народження я прям билась об скло, що все, капець, мені ж*па. Бо що про мене подумають люди з мого міста, що про мене будуть говорити,

– зізналась блогерка.

Сімбочка у подкасті Василя Тимошенка: дивіться відео онлайн

Сімбочка хотіла скоїти самогубство

Блогерка пригадала, що після виходу подкасту їй почали писати багато хейтерських коментарів – це "зламало" дівчину. У свій день народження Сімбочка хотіла розбитися на машині.

Мене просто зупинили, бо за мною їхали. І в моменті мені дзвонив тато. Напевно, 17 пропущених викликів,

– розповіла вона.

У подкасті Дмитро Євтушенко розповів про колишнього чоловіка Сімбочки та показав його фотографії, через що дівчині було соромно. Тому коли вона хотіла покінчити життя самогубством, дзвонила до екскоханого та просила вибачення. Він намагався заспокоїти дівчину та казав, що не ображається на неї.

Нагадаємо, що у подкасті з Олександром Волошиним Дмитро Євтушенко розкрив подробиці стосунків з Сімбочкою. Зокрема, розповів, що блогерка зраджувала чоловікові (вже колишньому) з ним. Також ілюзіоніст сказав, що вона мала викидень.