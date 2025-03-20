Симбочка призналась, что после этого получила моральную травму, которую до сих пор прорабатывает с психологом. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Василия Тимошенко.

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По словам Симбочки, сейчас ей уже немного легче, ведь не так давно Александр Волошин и Дмитрий Евтушенко публично извинились перед девушкой в подкасте блогера-беглеца.

Они хотели просто хайпануть, но они не думали, как это на меня повлияет. Поэтому еще тогда я думала о суициде,

– призналась Симбочка.

Блогерша поделилась, что серьезно думала о том, чтобы покончить жизнь самоубийством. Подкаст Волошина и Евтушенко вышел 12 февраля 2023 года – в день рождения девушки. Однако Симбочка знала о нем раньше, ведь ей рассказала другая украинская блогерша – Оля Шелби.

Симбочка отметила, что доверяла Евтушенко, поэтому делилась с ним информацией о себе. Так, девушка понимала, что иллюзионист и блогер будут обсуждать ее в подкасте, однако просила, чтобы выпуск не выходил.

За день до дня рождения я прям билась об стекло, что все, капец, мне ж*па. Потому что что обо мне подумают люди из моего города, что обо мне будут говорить,

– призналась блогерша.

Симбочка в подкасте Василия Тимошенко: смотрите видео онлайн

Симбочка хотела совершить самоубийство

Блогерша вспомнила, что после выхода подкаста ей начали писать много хейтерских комментариев – это "сломало" девушку. В свой день рождения Симбочка хотела разбиться на машине.

Меня просто остановили, потому что за мной ехали. И в моменте мне звонил папа. Наверное, 17 пропущенных вызовов,

– рассказала она.

В подкасте Дмитрий Евтушенко рассказал о бывшем муже Симбочки и показал его фотографии, из-за чего девушке было стыдно. Поэтому когда она хотела покончить жизнь самоубийством, звонила к экс-возлюбленному и просила прощения. Он пытался успокоить девушку и говорил, что не обижается на нее.

Напомним, что в подкасте с Александром Волошиным Дмитрий Евтушенко раскрыл подробности отношений с Симбочкой. В частности, рассказал, что блогерша изменяла мужу (уже бывшему) с ним. Также иллюзионист сказал, что она имела выкидыш.