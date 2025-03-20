Как оказалось, супруги не звонят друг другу. Сообщает Show 24 со ссылкой на интервью актрисы для издания OBOZ.UA.
Вас также может заинтересовать Наталья Денисенко впервые ответила на критику экс-супруги Павлика из-за покупки авто во время войны
По словам Натальи Денисенко, они с мужем отказались от телефонных звонков, вместо этого обмениваются аудио- и видеосообщениями.
Мой муж никогда не любил долгих разговоров по телефону. Обычно это аудиосообщения или видео. Например, я записываю что-то о нашем сыне Андрюше – как у него дела, что его интересует, какие у него новые открытия. В ответ муж тоже присылает видео или голосовое сообщение. В этих коротких обращениях нет лишних слов, но есть главное – забота, тепло и ощущение, что мы все равно рядом, даже на расстоянии,
– рассказала Денисенко.
Актриса также призналась о тревоге, которую испытывает, когда исчезает связь с мужем. В такие моменты она готова на все, чтобы узнать, что с любимым все хорошо.
Когда внезапно исчезает связь, внутри что-то будто сжимается – это чувство тревоги, которое невозможно ни приглушить, ни переключиться на что-то другое. В такие моменты разум отступает на второй план, и ты готова сделать все, чтобы узнать, что с твоим родным человеком все в порядке,
– поделилась знаменитость.
Наталка Денисенко с мужем / Фото из инстаграма актрисы
Что известно о службе мужа Наталки Денисенко
- Он присоединился к ВСУ с первых дней полномасштабного вторжения.
- В конце прошлого года Андрей Фединчик перенес сложную операцию из-за разрушенных дисков в поясничном отделе позвоночника.
- Ему сделали фораминотомию, после которой, по прогнозам врачей, он сможет вернуться к службе через несколько месяцев.