Как оказалось, супруги не звонят друг другу. Сообщает Show 24 со ссылкой на интервью актрисы для издания OBOZ.UA.

Вас также может заинтересовать Наталья Денисенко впервые ответила на критику экс-супруги Павлика из-за покупки авто во время войны

По словам Натальи Денисенко, они с мужем отказались от телефонных звонков, вместо этого обмениваются аудио- и видеосообщениями.

Мой муж никогда не любил долгих разговоров по телефону. Обычно это аудиосообщения или видео. Например, я записываю что-то о нашем сыне Андрюше – как у него дела, что его интересует, какие у него новые открытия. В ответ муж тоже присылает видео или голосовое сообщение. В этих коротких обращениях нет лишних слов, но есть главное – забота, тепло и ощущение, что мы все равно рядом, даже на расстоянии,

– рассказала Денисенко.

Актриса также призналась о тревоге, которую испытывает, когда исчезает связь с мужем. В такие моменты она готова на все, чтобы узнать, что с любимым все хорошо.

Когда внезапно исчезает связь, внутри что-то будто сжимается – это чувство тревоги, которое невозможно ни приглушить, ни переключиться на что-то другое. В такие моменты разум отступает на второй план, и ты готова сделать все, чтобы узнать, что с твоим родным человеком все в порядке,

– поделилась знаменитость.



Наталка Денисенко с мужем / Фото из инстаграма актрисы

Что известно о службе мужа Наталки Денисенко