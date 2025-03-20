В частности, Лариса Созаева, бывшая жена Виктора Павлика, назвала это "дурным вкусом и моветоном". Наталка Денисенко впервые прокомментировала такую негативную реакцию. Сообщает Show 24 со ссылкой на издание OBOZ.UA.

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Денисенко призналась, что даже не знала о критике от бывшей жены Виктора Павлика. В то же время добавила, что благодарна всем, кто тратит время на обсуждение, поскольку, по словам ее продюсера, "на энергетическом уровне это очищение".

На самом деле я понимаю, почему люди не всегда могут радоваться чужим успехам. Известный энерголог Александр Палиенко объясняет это так: когда мы не реализуем собственный потенциал, то внутри накапливается раздражение, которое часто проявляется через зависть и желание критиковать,

– отметила знаменитость.

Она подчеркнула, что каждый выбирает, на что тратить свою энергию: на создание чего-то светлого в собственной жизни или на обсуждение чужого.

Кроме того, хейта из-за машины было немного. И я очень благодарна за это своим подписчикам – осознанным, искренним людям. Это огромное счастье – иметь такое окружение. Хейтеры пусть пишут что угодно, но я всегда могу в конце концов просто заблокировать их и не позволить в дальнейшем портить мне настроение. Мое правило – окружать себя только позитивом и светлыми людьми,

– подчеркнула актриса.

Что известно о новой машине Натальи Денисенко

Актриса приобрела Mercedes-Benz белого цвета.

Этот автомобиль стоит около 60 тысяч долларов (примерно 2 542 200 гривен).