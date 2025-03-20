Зокрема, Лариса Созаєва, колишня дружина Віктора Павліка, назвала це "поганим смаком і моветоном". Наталка Денисенко вперше прокоментувала таку негативну реакцію. Повідомляє Show 24 з посиланням на видання OBOZ.UA.

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Денисенко зізналася, що навіть не знала про критику від колишньої дружини Віктора Павліка. Водночас додала, що вдячна всім, хто витрачає час на обговорення, оскільки, за словами її продюсерки, "на енергетичному рівні це очищення".

Насправді я розумію, чому люди не завжди можуть радіти чужим успіхам. Відомий енерголог Олександр Палієнко пояснює це так: коли ми не реалізовуємо власний потенціал, то всередині накопичується роздратування, яке часто проявляється через заздрість і бажання критикувати,

– зазначила знаменитість.

Вона наголосила, що кожен обирає, на що витрачати свою енергію: на створення чогось світлого у власному житті чи на обговорення чужого.

Окрім того, хейту через машину було небагато. І я дуже вдячна за це своїм підписникам – усвідомленим, щирим людям. Це величезне щастя – мати таке оточення. Хейтери хай пишуть що завгодно, але я завжди можу зрештою просто заблокувати їх і не дозволити надалі псувати мені настрій. Моє правило – оточувати себе лише позитивом і світлими людьми,

– підкреслила акторка.

Що відомо про нову машину Наталки Денисенко

Акторка придбала Mercedes-Benz білого кольору.

Цей автомобіль коштує близько 60 тисяч доларів (приблизно 2 542 200 гривень).