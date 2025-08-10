Відомій блогерці Сімбочці зробили пропозицію руки та серця прямо на сцені. Здавалося б, момент мав стати романтичним, але завершився він зовсім інакше.

Замість згоди дівчина кілька разів вдарила залицяльника по обличчю. Про те, як і чому це сталося – пише Show 24.

Вас також може зацікавити Відома акторка заступилася за Темляка, якого звинуватили в аб'юзі та розбещенні неповнолітніх

Річ у тім, що нещодавно Сімбочка приєдналася до гурту Kalush Orchestra і тепер виступає разом із ним. 9 серпня під час концерту на фестивалі "Світязь Фест" луцький блогер Максим Торчик вийшов на сцену та зробив їй пропозицію. Збентежена Сімбочка перепитала, чи це не жарт, і попросила обговорити це пізніше.

Це мало бути не тут і не зараз. Давай я подумаю,

– сказала вона Максиму.

Після цього хлопець згадав про її колишнього нареченого, співака Іллю Парфенюка, мовляв, якби Parfeniuk їй зараз освідчився – вона б без вагань погодилася. На це Сімбочка вдарила його в обличчя. Пізніше Торчик спробував виправдати свої слова, зазначивши, що це був лише жарт і вони пішли зі сцени.

Для довідки! Сімбочка та співак Parfeniuk познайомилися в соцмережах і швидко почали зустрічатися, а згодом – жити разом. У липні 2023 року Ілля зробив блогерці пропозицію, а 31 березня 2024 року в пари народилася донька Софійка.



За словами співака, це було кохання з першого погляду, але з часом стосунки зіпсувалися через непорозуміння. Після розриву між колишніми почалися публічні скандали: Parfeniuk звинуватив Сімбочку в шантажі, а вона заявила про насильство та приниження з його боку.

Як в мережі прокоментували інцидент на концерті Kalush Orchestra?

Коментарі користувачів розділилися. Одні вважають, що інцидент – спроба гурту привернути увагу й підняти популярність, інші ж засуджують вчинок Торчика, адже він, знаючи про минулі непрості стосунки блогерки з Parfeniuk, зробив їй боляче своїми словами.

Реакція людей на те, що Сімбочка вдарила хлопця, який нібито зробив їй пропозицію / Скриншоти з тіктоку