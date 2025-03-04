Син Ігоря Пелиха, який в ЗСУ, освідчився коханій: романтичне фото з Португалії

Іван Пелих, син українського телеведучого Ігоря Пелиха, зробив пропозицію своїй коханій, Ксенії. Заручини пари відбулися у Португалії.

23-річний Іван Пелих, який зараз служить у ЗСУ, освідчився коханій за кордоном. Пара поділилась романтичним фото у соцмережах, пише 24 Канал.

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Іван Пелих та його обраниця Ксенія заручилися у Португалії, на узбережжі океану. Туди вони відправились на відпочинок всього на день, – про це дівчина розповіла в інстаграмі.

Кохана військового показала лаконічне фото, на якому продемонструвала каблучку на безіменному пальці на тлі мальовничого краєвиду. У підписі вона залишила промовисте "Так!".



Іван Пелих заручився з коханою / Фото з інстаграм-сторіз

Що відомо про пару

Іван Пелих – син відомого українського телеведучого Ігоря Пелиха. Ігор Пелих загинув в автокатастрофі у 2009 році.

До повномасштабного вторгнення Іван займався кінематографом, але з лютого 2022 вступив до війська. Він був у теробороні, а згодом воював на найскладніших ділянках лінії фронту. За захист України він отримав відзнаку від міністра оборони.

Обраниця Івана, Ксенія, є танцівницею та волонтеркою. Вона працює менеджеркою у Благодійному фонді Сергія Притули.